Жалобы на ямы на дорогах в Беларуси сократились на 20%
В РБ стало меньше жалоб на выбоины и ямы на дорогах. По данным агентства БЕЛТА, в 2024 году количество обращений граждан по этому поводу снизилось на 20%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.
По словам министра, в прошлом году в стране отремонтировали более 1 миллиона квадратных метров дорог. Это привело к тому, что жалобы на ямы уменьшились на 21,5%. Такие результаты показывают, что меры, принимаемые коммунальными службами, работают эффективно.
Геннадий Трубило также рассказал о планах на ближайшие пять лет. Темпы ремонта дорог планируют увеличить в два раза. Ежегодно будут приводить в порядок около 2 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Это значит, что качество дорог в стране продолжит улучшаться.
Ситуация на дорогах постепенно меняется в лучшую сторону. Жители Беларуси стали реже сталкиваться с проблемами, связанными с ямами и выбоинами. Это важный шаг к комфортному и безопасному передвижению по стране.
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