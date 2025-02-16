В РБ стало меньше жалоб на выбоины и ямы на дорогах. По данным агентства БЕЛТА, в 2024 году количество обращений граждан по этому поводу снизилось на 20%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

По словам министра, в прошлом году в стране отремонтировали более 1 миллиона квадратных метров дорог. Это привело к тому, что жалобы на ямы уменьшились на 21,5%. Такие результаты показывают, что меры, принимаемые коммунальными службами, работают эффективно.

Геннадий Трубило также рассказал о планах на ближайшие пять лет. Темпы ремонта дорог планируют увеличить в два раза. Ежегодно будут приводить в порядок около 2 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Это значит, что качество дорог в стране продолжит улучшаться.

Ситуация на дорогах постепенно меняется в лучшую сторону. Жители Беларуси стали реже сталкиваться с проблемами, связанными с ямами и выбоинами. Это важный шаг к комфортному и безопасному передвижению по стране.



