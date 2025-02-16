Квест-директор The Witcher 3 раскритиковал игру и пообещал учесть ошибки в новом проекте
Матеуш Томашкевич, ведущий дизайнер квестов знаменитой игры The Witcher 3, поделился своими мыслями о прошлом опыте. Он признался, что до сих пор недоволен некоторыми решениями, которые были приняты при создании игры. Эти ошибки он планирует избежать в своём новом проекте — Blood of Dawnwalker.
В интервью Матеуш заявил: «В The Witcher 3 мне до сих пор не нравится, как мы сделали некоторые вещи. Я бы с удовольствием вернулся в прошлое и всё исправил». Что именно не устраивает разработчика, он не уточнил. Однако он подчеркнул, что этот опыт стал важным уроком для будущих проектов.
«Мы просто взяли это на вооружение и извлекли уроки», — добавил Томашкевич. Это значит, что в Blood of Dawnwalker команда постарается избежать ошибок, допущенных в The Witcher 3.
The Witcher 3 Wild Hunt — одна из самых популярных игр в мире. Она получила множество наград и любовь миллионов игроков. Однако даже такая успешная игра не идеальна. Матеуш Томашкевич, который работал над её квестами, считает, что некоторые аспекты можно было сделать лучше.
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