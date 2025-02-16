Владельцы новой видеокарты GeForce RTX 5080 столкнулись с проблемой, которая ранее была замечена у модели RTX 5090. Пользователи сообщают, что разъемы видеокарты могут перегреваться и плавиться.

Один из пользователей поделился своим опытом. Во время обычного использования компьютера с видеокартой RTX 5080 на материнской плате ROG Astroloji загорелся красный индикатор. Обычно он сигнализирует о проблеме с подключением. Хотя кабели от видеокарты и процессора были подключены правильно, ошибка не исчезала.

Пользователь решил переподключить кабели. После перезагрузки компьютера предупреждение пропало, но появилась другая проблема. Разрешение экрана и частота обновления монитора снизились. Видеокарта переключилась в режим PCIe x3, что ограничило ее производительность.

После полного отключения компьютера и повторного подключения всех кабелей пользователь обнаружил, что кабель со стороны блока питания расплавился. При этом сторона кабеля, подключенная к видеокарте, осталась неповрежденной.

Эксперты советуют владельцам видеокарт RTX 5080 внимательно следить за температурой и состоянием кабелей. При появлении подобных проблем рекомендуется сразу обращаться в сервисные центры или к продавцу.