Иранская компания Tavanbakhsh Teb Fartak разработала инновационный коленный сустав, который может стать достойной альтернативой дорогим зарубежным аналогам. Новый продукт использует гидравлическую технологию IR60, которая позволяет контролировать скорость движений при сгибании и разгибании. Такая конструкция будет очень удобной для пользователя.

Генеральный директор компании Реза Иранпур подчеркнул, что главное преимущество сустава — его доступная цена. Если зарубежные аналоги стоят более 8 000 долларов, то иранская разработка обойдется всего в 2 400 долларов.Поэтому, вполне вероятно что Иранские протезы скоро будут нарасхват.

Еще одним плюсом нового сустава стала его легкая конструкция. Это не только упрощает использование, но и снижает нагрузку на тело. Встроенный механизм EBS обеспечивает стабильность при переходе в положение стоя и снижает воздействие на конечность, таз и позвоночник. Это особенно важно для людей, которые активно используют протезы в повседневной жизни.

Технология IR60 также помогает экономить энергию при ходьбе. Это делает устройство более эффективным и комфортным. По словам разработчиков, такие характеристики делают продукт конкурентоспособным на мировом рынке.

В год выпускается около 40 устройств. Это небольшой объем, но разработчики надеются увеличить производство в будущем.



