Иранская компания представила доступный коленный сустав с уникальной технологией
Иранская компания Tavanbakhsh Teb Fartak разработала инновационный коленный сустав, который может стать достойной альтернативой дорогим зарубежным аналогам. Новый продукт использует гидравлическую технологию IR60, которая позволяет контролировать скорость движений при сгибании и разгибании. Такая конструкция будет очень удобной для пользователя.
Генеральный директор компании Реза Иранпур подчеркнул, что главное преимущество сустава — его доступная цена. Если зарубежные аналоги стоят более 8 000 долларов, то иранская разработка обойдется всего в 2 400 долларов.Поэтому, вполне вероятно что Иранские протезы скоро будут нарасхват.
Еще одним плюсом нового сустава стала его легкая конструкция. Это не только упрощает использование, но и снижает нагрузку на тело. Встроенный механизм EBS обеспечивает стабильность при переходе в положение стоя и снижает воздействие на конечность, таз и позвоночник. Это особенно важно для людей, которые активно используют протезы в повседневной жизни.
Технология IR60 также помогает экономить энергию при ходьбе. Это делает устройство более эффективным и комфортным. По словам разработчиков, такие характеристики делают продукт конкурентоспособным на мировом рынке.
В год выпускается около 40 устройств. Это небольшой объем, но разработчики надеются увеличить производство в будущем.
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