Серия аварий с американскими военными самолетами продолжается и если на прошлой неделе случился инцидент с F/A-18F в Японии, еще раньше с F-35 в США, то на этот раз инцидент произошел у брегов Сан-Диего. Во время полета палубный самолет EA-18G Growler потерял управление и упал в воду неподалеку от острова Шелтор. При этом самолет ВМС США совершал посадку не на палубу авианосца, а на сухопутную ВПП на военно-воздушной базе неподалеку от обозначенного города.

Согласно опубликованной информации, самолет Военно-морских сил США, созданный для ведения радиолокационную разведку и радиоэлектронную борьбу, начал терять управление во время захода на полосу и начал отклоняться в сторону моря. Летчики, пилотировавшие машину, совершили катапультирование и не получили серьезных повреждений, но сам EA-15G упал в море и теперь там работают сотрудники комиссии, направленные туда из Минобороны США. Более подробной информации о происходящем в открытые источники пока не поступало.

Стоит отметить, что это не первая авария участием EA-18G Growler за последние полгода. Ранее, в октябре 2024-го года, самолет американских же ВМС потерпел крушение в районе горы Рейнир, что находится в штате Вашингтон. Тогда летчики не смогли катапультироваться и упали вместе с машиной. Стоит отметить, что ранее в американской прессе поднимался вопрос о недостаточном финансировании и по этой причине идет жесткая экономия на обслуживании самолетов, что и приводит к самым негативным последствиям. Правда этот вопрос касался только истребителей 5-го поколения, которые оказались слишком дорогими в эксплуатации.