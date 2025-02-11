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Lada Aura в Казахстане дешевле, чем в России

В России автомобиль представлен в двух комплектациях, в Казахстане — в трех.
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Флагманский бизнес-седан Lada Aura в Казахстане стоит значительно меньше, чем в России. Разница в цене достигает более 500 тысяч рублей. При этом в Казахстане автомобиль предлагается в трех комплектациях, а в России — только в двух.

В Казахстане Lada Aura можно купить за 2 090 000 рублей или за 2 128 000 рублей. Разница в цене связана с опцией черной крыши. За нее нужно доплатить 38 тысяч рублей. В России двухцветная окраска входит в стоимость комплектации Status, которая начинается от 2 799 000 рублей.

Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Автомобиль работает с вариатором, что делает его комфортным для повседневной езды.

Модель появилась на рынке в конце прошлого года. За 2024 год в России было продано всего 263 таких автомобиля. Это говорит о том, что Lada Aura пока остается нишевым предложением.

Разница в цене между Казахстаном и Россией может быть связана с разными налогами, пошлинами или маркетинговой стратегией. Для казахстанских покупателей это выгодное предложение. Они получают тот же автомобиль, но за меньшие деньги.

Для российских автолюбителей такая разница может быть неприятной новостью. Они платят больше за тот же автомобиль. Это может повлиять на спрос на Lada Aura в России.

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