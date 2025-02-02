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В Госдуме предложили разрешить детям менять необычные имена без согласия родителей

В Минтруде пока никак не отреагировали на инициативу.
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Депутаты Госдумы выступили с инициативой, которая может помочь детям избавиться от необычных имен, данных родителями. Бывший спикер партии «Новые люди» Владислав Даванков направил в Минтруд предложение, позволяющее несовершеннолетним менять имена без одобрения родителей.

Идея заключается в том, чтобы дать детям возможность сменить имя, если оно становится причиной насмешек или травли. Для этого не потребуется согласие родителей, но понадобится подтверждение от представителя школы или другого образовательного учреждения.

В последнее время родители все чаще дают своим чадам необычные имена. К примеру, в 2023 году в Москве новорожденных называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит и даже именами персонажей из компьютерной игры Dota 2 — Инвокер, Мирана, Лунара. Такие имена могут вызывать насмешки со стороны сверстников, что негативно влияет на психику ребенка.

Как будет работать механизм смены имени?

  1. Ребенок или его представитель обращается в ЗАГС.
  2. Представитель школы подтверждает, что имя стало причиной травли.
  3. Ребенок выбирает новое имя из списка «традиционных и распространенных».

Какие вопросы возникают сразу?

  • Что считать традиционным именем? Например, имя Святослав — славянское и традиционное, но не самое популярное. А имя Александр — греческое, но входит в топ-5 самых распространенных.
  • Роль школы. Если преподаватели часто закрывают глаза на травлю, сможет ли школа объективно оценить ситуацию?

Что говорят эксперты?

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Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, она может помочь детям избежать психологических проблем. С другой — возникает вопрос, как определить границы «традиционности» имен и кто будет контролировать процесс.

В заключении

Пока Минтруд не прокомментировал предложение. Если инициатива будет одобрена, она может стать важным шагом в защите прав детей.

«Ребенок не должен страдать из-за решений родителей. Если имя вызывает насмешки, у него должна быть возможность его изменить», — отметил Владислав Даванков.

Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы сделать жизнь детей более комфортной и защитить их от необдуманных решений взрослых.

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