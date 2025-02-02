В Госдуме предложили разрешить детям менять необычные имена без согласия родителей
Депутаты Госдумы выступили с инициативой, которая может помочь детям избавиться от необычных имен, данных родителями. Бывший спикер партии «Новые люди» Владислав Даванков направил в Минтруд предложение, позволяющее несовершеннолетним менять имена без одобрения родителей.
Идея заключается в том, чтобы дать детям возможность сменить имя, если оно становится причиной насмешек или травли. Для этого не потребуется согласие родителей, но понадобится подтверждение от представителя школы или другого образовательного учреждения.
В последнее время родители все чаще дают своим чадам необычные имена. К примеру, в 2023 году в Москве новорожденных называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит и даже именами персонажей из компьютерной игры Dota 2 — Инвокер, Мирана, Лунара. Такие имена могут вызывать насмешки со стороны сверстников, что негативно влияет на психику ребенка.
Как будет работать механизм смены имени?
- Ребенок или его представитель обращается в ЗАГС.
- Представитель школы подтверждает, что имя стало причиной травли.
- Ребенок выбирает новое имя из списка «традиционных и распространенных».
Какие вопросы возникают сразу?
- Что считать традиционным именем? Например, имя Святослав — славянское и традиционное, но не самое популярное. А имя Александр — греческое, но входит в топ-5 самых распространенных.
- Роль школы. Если преподаватели часто закрывают глаза на травлю, сможет ли школа объективно оценить ситуацию?
Что говорят эксперты?
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Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, она может помочь детям избежать психологических проблем. С другой — возникает вопрос, как определить границы «традиционности» имен и кто будет контролировать процесс.
В заключении
Пока Минтруд не прокомментировал предложение. Если инициатива будет одобрена, она может стать важным шагом в защите прав детей.
«Ребенок не должен страдать из-за решений родителей. Если имя вызывает насмешки, у него должна быть возможность его изменить», — отметил Владислав Даванков.
Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы сделать жизнь детей более комфортной и защитить их от необдуманных решений взрослых.
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