Процессор выйдет в январе и получит кулер Wraith Stealth в комплекте.

В январе ожидается выход нового процессора от AMD - Ryzen 5 9600, который обещает стать одним из самых доступных вариантов в линейке Ryzen 9000. Стоимость этого 6-ядерного процессора, по предварительным данным, будет колебаться в пределах 230-250 долларов. В комплекте с процессором поставляется кулер Wraith Stealth, что делает покупку еще более выгодной.

Ryzen 5 9600 представляет собой облегченную версию более мощного Ryzen 5 9600X, но при этом сохраняет достаточно высокую производительность для большинства задач. Хотя точные характеристики процессора пока не объявлены, известно, что его частота будет немного ниже, чем у модели 9600X, которая работает в диапазоне от 3,9 до 5,4 ГГц. Тепловыделение новинки, как и у предшественника, составит 65 Вт.

AMD планирует расширение серии Ryzen 9000 в следующем году. Кроме бюджетного Ryzen 5 9600, компания анонсировала выпуск моделей - Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Однако точные сроки появления этих процессоров на рынке пока не уточняются.

Таким образом, новый Ryzen 5 9600 обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет надежный и доступный процессор для своего компьютера.