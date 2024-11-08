Ученые обнаружили у чернобыльских лягушек устойчивость к радиации
В зоне Чернобыльской катастрофы обитающие древесные лягушки продемонстрировали устойчивость к радиации. Такой вывод сделала международная группа ученых, результаты их работы опубликованы в журнале Biology Letters. Исследователи не обнаружили влияния радиации на продолжительность жизни лягушек, состояние их хромосом и уровень стресса.
С момента аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году уровень радиации снизился, но вопросы о воздействии излучения на дикую природу остаются открытыми. В марте текущего года было выявлено, что нематоды, обитающие возле АЭС, также устойчивы к радиации. Ученые предполагают, что это может быть не адаптацией, а естественной особенностью этих организмов.
Еще одно исследование, проведенное в Европе в сентябре, показало, что повышенное содержание радиоактивного цезия-137 в телах диких кабанов в Баварии связано не только с Чернобыльской аварией, но и с ядерными испытаниями середины XX века.
Также в сентябре в Норвегии были зафиксированы следы цезия-137 на двух объектах у границы с Россией. Власти уверяют, что уровень загрязнения не представляет угрозы для людей и окружающей среды. В ответ на это в "Росатоме" заявили, что радиационный фон находится в пределах нормы.
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