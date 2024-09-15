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Астронавты SpaceX Crew Dragon уже побили рекорд расстояния человека от Земли

Они оказались дальше от Земли, чем любой человек за 50 лет. И собираются выйти в открытый космос.
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Впервые за последние 50 лет люди отправились на рекордную высоту в космос. Бизнесмен Джаред Айзекман, возглавляющий миссию Polaris Dawn, заявил перед стартом, что их путешествие достигнет высоты, на которую человек не поднимался долгие годы. Илон Маск, известный предприниматель и основатель SpaceX, подтвердил, что космический корабль Crew Dragon уже достиг высоты в 1400 км над Землей. Это событие стало историческим, ведь астронавты этой миссии оказались дальше от нашей планеты, чем кто-либо за последние пять десятилетий.

Миссия Polaris Dawn, стартовавшая 10 сентября, стала первой коммерческой космической миссией, отправленной на корабле Crew Dragon. Экипаж уже начал выполнять научные исследования на околоземной орбите. В рамках миссии планируется провести 36 экспериментов, предложенных 31 организацией. Команда уже приступила к первым этапам тестирования и исследований.

Одним из самых захватывающих моментов миссии станет первый в истории выход в открытый космос астронавтов, не являющихся профессионалами. Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис выйдут в космос на третий день полета, на высоте около 700 км от Земли. Пилот Скотт Потит и инженер Анна Менон будут следить за безопасностью операции изнутри корабля. Айзекман подчеркнул, что выход в космос – это шаг навстречу опасности, но команда к этому моменту тщательно подготовилась.

Это событие не только демонстрирует человеческую смелость и стремление к исследованию неизведанного, но и открывает новые возможности для научных открытий и развития космической отрасли. Миссия Polaris Dawn ставит новые рекорды и вдохновляет на будущие достижения в освоении космоса.

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