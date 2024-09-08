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Английский военный эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Угледара

Он говорит что это безжалостно и необъяснимо.
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Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Угледарском направлении и постепенно охватывают одноименный город с двух сторон. При этом украинское военное командование не предпринимает никаких мер по эвакуации остающегося в Угледаре гарнизона, что Александрис Меркурис, военный эксперт из Великобритании, считает жестоким и беспощадным. Стоит добавить, что на этой неделе ВС РФ перерезали дорогу Угледар – Великие Новоселки по которой ел основной поток снабжения гарнизона и теперь ВСУ получают необходимые поставки, используя грунтовки.

Ситуация для ВСУ вокруг Угледара становится с каждым днем все напряженнее, но главком Сырский не спешит принимать оперативных действий. Более того главнокомандующий украинской армии рассказывает про остановку наступления ВС РФ на Покровском направлении, что замедлило продвижение российских войск на других участках ЛБС. В это же время из Угледара вывезли часть подготовленных подразделений, но никого не прислали взамен. Российская армия уже давно изучила укрепления города, но пока прямых штурмовых действий не предпринимает.

«На мой взгляд, это безжалостно и необъяснимо» - пишет Меркурис у себя в соцсетях.

Вероятнее всего, отмечает военный эксперт, ситуация с Угледаром будет похожа на другие аналогичные случаи, когда командование ВСУ просто бросало остающиеся в городах гарнизоны. Вдобавок Зеленский вполне может объявить Угледар новой «фортецией», что будет явно говорить о том, что населенный пункт станут удерживать до последнего украинца. Тем более, что Сырский уже показал это на примере Авдеевки, куда сразу перед приказом об отступлении ввели новые резервы не успевшие потом толком выйти из опасной зоны.

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