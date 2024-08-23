Недавно стало известно, что популярная в России модель автомобиля Lada Granta с автоматической коробкой передач теперь доступна и для жителей Беларуси. Цена новинки составляет 42,9 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,2 млн российских рублей. Для сравнения, в России такая же модель обойдется в 1,298 млн рублей.

Что касается технических характеристик, Lada Granta оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, легкосплавные колесные диски диаметром 15 дюймов, электростеклоподъемники для передних дверей, подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема с четырьмя динамиками.

По словам дилеров, на складах таких автомобилей не так много, поэтому заинтересованным покупателям стоит поторопиться с решением о покупке.

Этот автомобиль представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежный и комфортабельный автомобиль по доступной цене. Lada Granta с автоматической коробкой передач – это сочетание современных технологий и проверенного временем качества, которое теперь доступно и жителям Беларуси.