Шрила Венкатаратнам, проработавшая в компании 11 лет, объявила о своем уходе. Она решила взять перерыв, чтобы посвятить время семье и личному благополучию. Этот уход стал частью серии отставок в руководящем составе Tesla за текущий год. До Венкатаратнам компанию покинули три высокопоставленных руководителя, включая Мартина Виеха, Дрю Баглино и Рохана Пателя. Все они ушли в апреле, в течение 2 недель.

Венкатаратнам описывает свой опыт работы в Tesla как выдающийся. При ее приходе в компанию доходы Tesla были менее 1 миллиарда долларов, а рыночная капитализация — менее 4 миллиардов. К моменту ее ухода, годовой доход приблизился к 100 миллиардам долларов, а капитализация достигла 1 триллиона долларов во время пандемии, прежде чем снизиться.

Кроме Венкатаратнам, компанию покинула Элли Аребало, глава отдела кадров, после шести лет работы.

Венкатаратнам выразила благодарность за время, проведенное в Tesla, и выразила надежду найти новую удивительную возможность в будущем. Ее коллеги и сторонники пожелали ей успеха. Джейсон Уиллер, бывший финансовый директор Tesla, отметил ее успех, подчеркнув сложности работы в компании.