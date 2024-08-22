Mitsubishi Xpander Cross c марта подешевел на 250 тысяч рублей
Минивэн Mitsubishi Xpander Cross стал доступнее. Если в марте его цена составляла 3,4 млн рублей, то к концу мая она снизилась до 3,25 млн рублей, а теперь минивэн можно приобрести за 3,15 млн рублей. При этом важно отметить, что характеристики автомобиля остались прежними.
Mitsubishi Xpander Cross оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. В список удобств входят цифровая панель приборов, датчики света и дождя, медиасистема с большим сенсорным экраном и кондиционер.
Размеры минивэна: длина 4595 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1750 мм. Колесная база равна 2775 мм. Особенно стоит выделить клиренс в 225 мм, благодаря которому Mitsubishi Xpander Cross легко справляется с неровностями дорог.
С учетом его оснащения и характеристик, текущая цена представляется весьма привлекательной для потенциальных покупателей.
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