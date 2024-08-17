Ученые сделали важное открытие, которое помогает отличать настоящие чёрные дыры от их копий. В исследовании, проведенном специалистом из Принстонского университета, было выявлено, что при слиянии некоторых космических объектов, похожих на чёрные дыры, возникают уникальные сигналы. Эти сигналы помогают ученым точнее определять, с чем они имеют дело в космосе.

Что такое чёрные дыры-имитаторы? Это особые космические объекты, которые очень похожи на чёрные дыры, но у них нет так называемого горизонта событий – границы, за которой ничто не может вернуться обратно. Одним из видов таких имитаторов являются бозонные звёзды. Они состоят из особых частиц – скалярных бозонов, которые не имеют вращения.

Важность этого открытия заключается в том, что при слиянии бозонных звёзд возникают гравитационные волны – колебания в пространстве-времени, которые раньше ассоциировались только с чёрными дырами. Но теперь ученые обнаружили, что эти волны имеют особенности, позволяющие отличать слияние бозонных звёзд от слияния чёрных дыр.

Особенно интересно, что после слияния бозонных звёзд в сигналах гравитационных волн появляются так называемые "гравитационные эхо" – повторяющиеся всплески, которых нет после слияния чёрных дыр. Эти "эхо" дают ученым дополнительную информацию о структуре космических объектов.

Это открытие открывает новые возможности для исследования космоса. Теперь ученые могут с большей точностью определять, с какими объектами они имеют дело, и лучше понимать устройство Вселенной. Исследование гравитационных волн становится еще более важным инструментом в изучении космоса.