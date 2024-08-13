Украинские СМИ продолжают использовать информационный эффект из-за вторжения ВСУ в российскую Курскую область. Так один из политических телеграмм-каналов сравнил происходящее с набегом кочевников на империю. При этом, как пишут в ТГ-канале, эффект от этого «набега» не в том, чтобы захватить ресурсы, а банально потревожить население, чтобы начались волнения и зашаталась власть в центре.

Как пишут в телеграмм-канале украинская армия своим вторжением должна выполнить задачу по созданию напряжения и информационного шума в Москве и всей России. Это первостепенная задача, но есть еще и вторичная в виде попытки растянуть ВС РФ и снизить темпы наступления российской армии на других участках линии боевого соприкосновения. При этом ресурс пишет, что это третья так называемая «волна», которую придумали в Офисе президента Зеленского, а четвертая может быть еще масштабнее и разрушительней.

Первые две «волны» были в 2023-м году, когда украинская армия со знаменем в виде перебежчиков вошла в Белгородскую область. Вторая волна была менее заметной и наносила точечные удары с целью проверки обороноспособности на разных участках границы. Тут стоит отметить, что Киев ради достижения запланированного эффекта не обращает на утрату личного состава, который теряется во время таких «волн».

На этой неделе в Курскую область вторглись наиболее подготовленные и мотивированные части ВСУ, которые несмотря на быстрое продвижение и занятие часть территории, продолжают стачиваться российскими войсками. Одновременно ВСУ теряет не только личный состав, но и военную технику, системы РЭБ и даже зенитно-ракетные комплексы, которые были подтянуты ближе к границе для прикрытия от российской авиации.