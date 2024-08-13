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Украинский ТГ-канал оценил работу ВСУ в приграничных районах Курской области

Они используют тактику «набегов кочевников» на приграничные регионы РФ.
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Украинские СМИ продолжают использовать информационный эффект из-за вторжения ВСУ в российскую Курскую область. Так один из политических телеграмм-каналов сравнил происходящее с набегом кочевников на империю. При этом, как пишут в ТГ-канале, эффект от этого «набега» не в том, чтобы захватить ресурсы, а банально потревожить население, чтобы начались волнения и зашаталась власть в центре.

Как пишут в телеграмм-канале украинская армия своим вторжением должна выполнить задачу по созданию напряжения и информационного шума в Москве и всей России. Это первостепенная задача, но есть еще и вторичная в виде попытки растянуть ВС РФ и снизить темпы наступления российской армии на других участках линии боевого соприкосновения. При этом ресурс пишет, что это третья так называемая «волна», которую придумали в Офисе президента Зеленского, а четвертая может быть еще масштабнее и разрушительней.

Первые две «волны» были в 2023-м году, когда украинская армия со знаменем в виде перебежчиков вошла в Белгородскую область. Вторая волна была менее заметной и наносила точечные удары с целью проверки обороноспособности на разных участках границы. Тут стоит отметить, что Киев ради достижения запланированного эффекта не обращает на утрату личного состава, который теряется во время таких «волн».

На этой неделе в Курскую область вторглись наиболее подготовленные и мотивированные части ВСУ, которые несмотря на быстрое продвижение и занятие часть территории, продолжают стачиваться российскими войсками. Одновременно ВСУ теряет не только личный состав, но и военную технику, системы РЭБ и даже зенитно-ракетные комплексы, которые были подтянуты ближе к границе для прикрытия от российской авиации.

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GerrLord347
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Игорь Шелахонов
00:24
И комменты замечательны.
Украинская армия в Курской области действует малыми силами из-за боязни авиаударов
E. S.
00:21
Конечно не будут, куда им. На границе Курской области 50% нахрюка уже полегло. Обос₽ались по-полной, и загнали себя в еще худшее положение, чем были до этого.
Экс-подполковник СБУ: ВСУ не смогут захватить курскую АЭС и гораздо большими силами
Максим Зыкин
00:19
Облачное от Майкрософт? Спасибо, не надо!
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
E. S.
00:16
О! Макет хохла детектед )
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AleksK
00:16
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E. S.
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Ага, Там еще и знак "Курьск" был )))
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Bromka
00:14
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Игорь Шелахонов
00:14
Кто их там перемалывает? У Украинцев там сейчас основная проблема, куда пленных девать.
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