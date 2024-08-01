Новинка обещает быть интересной, особенно для тех, кто следит за обновлениями в мире автомобилей. На сайте автомобильного бренда уже выложили информацию о моделях Ranger 2025г. для рынка Бразилии. Но одна из версий – XLS 4×2 с двойной кабиной и автоматом – отсутствует. Похоже, нас ждет нечто особенное.

В соцсетях Ford появилось видео, намекающее на расширение семейства Ranger. «Что еще мы можем предложить?» – задают вопрос авторы видео, демонстрируя детали новой модели. Видны решетка радиатора, ходовые огни, сиденья и даже крышка багажника. В конце видео – колеса, которые, возможно, указывают на возвращение версии Ranger Black в линейку 2025г.

Эта версия, вероятно, будет отличаться затемненным дизайном и оснащением, аналогичным XLS. В прошлом Ranger Black пользовался популярностью в больших городах, благодаря своему стильному внешнему виду и турбодизельному двигателю объемом 2.2 литра с АКПП.

Ожидается, что новая Black версия будет оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, панелью приборов с 8-дюймовым экраном и светодиодными фарами. Дизайн будет выполнен в черном цвете, включая колеса и элементы экстерьера, а в салоне появятся черные кожаные сиденья.

Ford, похоже, готовит настоящий хит. Для тех, кто ценит стиль и функциональность, новая версия Ranger Black может стать отличным выбором. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить выход новинки на рынок.