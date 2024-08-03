Гильдия актеров США начала забастовку против компаний, занимающихся созданием видеоигр
Актерский профсоюз США объявил о забастовке. Они выступают против крупных компаний в индустрии видеоигр. Среди них - известные Activision, Electronic Arts и Epic Games. Профсоюз требует лучшей оплаты и контроля над использованием искусственного интеллекта в создании игр.
Это первая забастовка против разработчиков игр с 2017 года. Основная претензия - чрезмерное применение ИИ, что угрожает работе актеров озвучивания и моушен-капчера. Они хотят справедливой оплаты и защиты от замещения их работы ИИ.
Забастовка призвана обратить внимание на проблемы в индустрии и улучшить условия труда. По словам руководства профсоюза, переговоры с издателями игр в течение последних двух лет не принесли желаемых изменений.
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