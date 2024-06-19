Глава СНБО Украины предположил, что будет делать Россия в случае неудач на ЛБС
Глава СНБО Александр Литвиненко заявил западной прессе, что российская армия применит тактическое ядерное оружие, если её войска потерпят серьезные неудачи и появится угроза развала линии боевого соприкосновения.
Как сообщает британская газета Times, которая и брала у Литвиненко интервью, российская армия может начать использовать ТЯО в случае, если положение на ЛБС станет критическим и потребуется останавливать украинский марш. Вероятно, новый глава СНБО, заменивший собой Данилова, связывает такую возможность с недавно проведенными в России учениями. На них ВС РФ провели отработку ударов тактическим ядерным оружием по различным целям.
Вполне вероятно, что Украина высказывается про ТЯО, чтобы заставить западных партнеров поставить как можно больше дальнобойных ракетных систем. Однако, судя по заявлениям российских властей, ядерное оружие будет использовано только при прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине.
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