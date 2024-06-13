Прибытие российских кораблей с дружеским визитом на Кубу заставило американское командование нервничать и ВМС США спешно отрядил небольшую флотилию для слежки. Об этом со ссылкой на неназываемого чиновника из Белого дома сообщает американское издание CBS News. Стоит отметить, что в Гавану прибыли фрегат «Адмирал Горшков» с сопровождением в виде танкера и буксира, а также многоцелевая АПЛ серии «Ясень-М» «Казань». Оба корабля потенциально могут быть носителями ядерного оружия, что и возбудило американцев, которые помнят заходы советских подводных лодок в Карибский бассейн.

Выдвинувшаяся флотилия ВМС США состоит из боевых кораблей и буксиров для специализированных акустических установок для обнаружения подводных лодок. Вероятно, группировка будет следить за российскими кораблями Северного флота до тех пор, пока они не удалятся от берегов Северной Америки. Про использование остальных спецсредств для поиска субмарины пока ничего не сообщается.

«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу» - приводит слова источника CBS News.

Согласно сообщениям официальной Гаваны, российские корабли не несут на себе ядерного оружия и поэтому американцам нечего опасаться. Однако у военных США имеется печальный опыт еще советских операций, когда АПЛ разного типа ходили по Карибскому морю, как у себя дома. Тогда американцы проводили целые войсковые операции, чтобы найти подводные лодки, но у них ничего не получалось. Примером может служить операция «Аппорт», проведенная ВМФ СССР в 1985-м году.