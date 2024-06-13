Российские военные продолжают развивать наступление в районе Часова Яра и постепенно выравнивают местный участок ЛБС по линии канала «Северский Донец - Донбасс». В частности, подтверждаются сообщения, что ВС РФ заняли юго-восточную часть урочища Ступки, к которому продвигались со стороны Ивановского (Красное). Украинские источники также подтверждают продвижение российских подразделений на этом участке.

В свое время президент Украины Зеленский приказал удерживать Часов Яр всеми возможными силами из-за приближающегося мирного саммита в Швейцарии. С этой целью под город перебросили немало подразделений ВСУ. Но несмотря на это, российские войска продолжают продвигаться вперед и занимать восточный берег канала «Северский Донец - Донбасс», который сегодня стал границей на этом участке ЛБС. Взятие под контроль юго-восточной части урочища Ступки выравнивает окончательно линию соприкосновения к югу от Часова Яра по линии канала. Сообщается, что под контроль ВС РФ перешло до 1,5 квадратных километров Ступок.

Ситуация в самом Часове Яре также складывается успешно и российские войска взяли под контроль восточную часть города, так называемый микрорайон «Канал». Украинские войска отходят на подготовленные позиции на западном берегу канала, который делит город на две неравные половины. Командование ВСУ сильно опасается, перехода российских военных через канал на западный берег и поэтому укрепляется как только может.

Одновременно приходят новости с Покровского направления, где, согласно сообщениям, российские войска берут под контроль Новопокровское и ключевую дорогу на Константиновку. Правда, как сообщают источники дорога взята только под огневой контроль, но и это позволяет резко снизить поток грузов и подкреплений, которые по ней перебрасывали.