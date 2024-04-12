Суперкар Vector M12 был выставлен на аукционе Bring a Trailer — и торги уже стартовали. Компания «Вектор» во второй половине девяностых собрала очень ограниченное количество товарных купе — всего 14 штук. Они имели двигатель от Lamboghini Diablo. А экземпляр, который выставили на аукцион, имеет очень скромный пробег, но это не единственное отличие, которое привлекает покупателей — он был тем автомобилем, за руль которого сел Джереми Кларсксон, так что его можно увидеть в одном из выпусков знаменитого британского шоу Top Gear. До завершения торгов осталось две недели и пока что за машину предлагают 123 456 долларов, но прогнозы говорят о повышении ставок, которое, скорее всего, будут достаточно существенными к концу.

У вектора Vector M12, с одной стороны, оригинальная внешность, с другой — она вполне характерна для суперкаров, которые выпускались в девяностые: у него скрытая светотехника, округлая передняя часть и подъемные пятиугольные двери. База купе — это удлиненная платформа от Lamborghini Diablo. Дело в том, что в период выпуска модели владельцем обоих компания был один и тот же индонезийский холдинг — MegaTech. Руководство тогда приняло решение о сотрудничестве, основываясь на том, что обоим брендам оно будет полезно.

Итоговое оснащение «Вектора» — это итальянский V12 объемом 5,7 литра, способный развивать почти пятьсот лошадиных сил. Что касается коробки передач, то это пятиступенчатая механика, купе разгонялось до 95 километров в час (то есть до 60 миль) всего за 4,8 секунды — и это все равно медленнее, чем Lamboghini Diablo, которая стала для модели донором силового агрегата и платформы.

Экземпляр, который выставили на продажу, собрали четвертым в партии. Часть оснащения авто — это тормозные диски Brembo, в машине есть кондиционер и стереосистема, а ковшеобразные кресла имеют кожаную обивку. По утверждению продавца, машина регулярно проходила обслуживание — например, в 2019 году отремонтировали рулевой механизм и тормозную систему.