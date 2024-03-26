Раньше эти машины пользовались большим спросом на территории нашей страны благодаря высокому уровню комфорта и надежности, привлекательному внешнему виду и достаточно доступной цене. Правда, тогда они продавались под маркой Kia, и это были модели Rio и Rio X, соответственно. Новые (или не совсем) авто поступили к дилерам, но пока в поставках все же лидируют пока бывшие Hyundai Solaris – об этом рассказало СМИ представители пресс-службы компании «АГР», которой стал принадлежать бывший завод Хендай, находящийся в Питере.

Представители пресс-службы и ведущие маркетологи рассказали о первоочередных планах. В них входит реализация модели Солярис HS, так как именно она является самой запрашиваемой за последние 5 лет.

Ушедшие с российского рынка модели Hyundai Creta и solaris, Kia Rio, а также внедорожник Kia KRX снова будут собираться на санкт – петербуржском заводе. Сборка первой партии была запланирована на февраль этого года.

И если новые Хендаи не будут отличаться от ранее выпускавшихся, модели Киа все же претерпят изменения. Они будут снащены новым безальтернативным мотором 1.6 литра мощностью 123 лошадиных силы и шестиступенчатой АКПП. Седаны будут представлены в трех комплектациях – Классик, Комфорт и Престиж, а вот хетчбеки будут выпущены в 5 вариациях – Комфорт, Люкс, Стайл, Престижи Премиум.

С уверенностью можно сказать, что ребрендинг не затронул производственный цикл – все машины будут полностью собираться и комплектоваться на заводе – изготовителе, включая даже штамповку кузовных панелей. Санкт – Петербуржский завод планирует выпустить на российский рынок около 10 тысяч обновленных авто уже к апрелю 2024 года.

Стоимость новинки начинается от 2 180 000 рублей в комплектации Классик. По данным «российской газеты» сейчас доступны лишь два варианта цвета – классический белый и коричневый металлик. Седан KRS оснащен пятнадцатидюймовыми штампованными дисками, антиблокировочной тормозной системой, электронной системой стабилизации, электроприводом и обогревом боковых зеркал, двумя подушками безопасности, системой кондиционирования, передними электроподъемниками, а также системой контроля давления в шинах.

Акт огромного спроса на автомобили Солярис подтверждает тот факт, что один из крупнейших питерских дилеров продал всю партию сразу в день ее поступления в салон, большая часть которых находилась в предзаказе.