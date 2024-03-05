Изучим изменения модели BMW X6 с 2008 по 2014 года. Ведь именно с автомобиля BMW X6 началась эпоха кросс-купе. Изначально эта машина была названа компанией как SAC – Sports Activity Coupe. Размера ее немного больше, чем у предшественника – Х5, но внутри места немного меньше. Стоит отметить, что согласно утверждениям производителя, задние сидения – 2-х местные. С 2011 года предлагалось 3 места, но это было скорее в качестве дополнительной функции.

В 2012 году вновь модель потерпела некоторые изменения. В основном это коснулось формы «лица», а также были добавлены новые функции.

Автомобиль 2008–2014 года выпуска имеет как несомненные достоинства, так и ряд недостатков.

Плюсы:

Параметры премиум класса;

Отличные функции во время движения;

Высокое качество кузова, которому не страшны внешние факторы;

Минусы:

Дорогостоящее обслуживание авто;

Мотор устроен довольно сложно;

Стоит отдельно отметить вместимость багажника. Конечно, высота его не самая удобная, но поместить в нем можно множество вещей, что немаловажно для семейного авто.

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Мотор

Во всех выпусках BMW X6 моторы имеют прямой впрыск и наддув. В более ранних моделях устанавливали N54B30, затем в 2010 году на смену ему пришел N55В30. Однако особой разницы в надежности и работе между ними не существует. Важно запомнить, что все моторы этой модели авто, вне зависимости от года выпуска, очень капризны при выборе топлива и масла.

Коробка передач

Когда компания BMW выпускала новую версию этой машины, помимо нового мотора, менялись и коробки передач. Есть некоторые особенности у каждой из них, но в целом они вполне надежны и отлично работают. Ремонт их обойдется очень дорого, поэтому важно следить за маслом, и лучше менять его чаще. Тогда коробку менять или чинить, еще долго не придется.

Проблемы в эксплуатации

Авто имеет сложную подвеску – впереди она двухрычажная, а сзади вообще многорычажная. Некоторые модели могут похвастаться тем, что у них есть амортизаторы, меняющие жесткость и пневмобаллоны. Также можно отметить и тот факт, что ступичные подшипники не отличаются высоким эксплуатационным качеством.

Управление вполне достойное, но порой случаются глюки в электронике, что немного напрягает. С этой проблемой связаны и сопутствующие неприятности в виде сбоя электропривода в ручнике или отсырения блока ЭБУ.

Но эти минусы не сильно влияют на надежность и проходимость. Так что смело можно назвать BMW X6 безопасным и удобным автомобилем.