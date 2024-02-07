Яндекс становится на новый этап своего развития.

Согласно заявлению голландской компании Yandex N.V., группа частных инвесторов и менеджеров оформила сделку на приобретение бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей. Это событие подчеркивает стабильность и значимость Яндекса на рынке интернет-услуг в России.

По условиям сделки, бизнес, услуги и активы российского Yandex N.V. будут сохранены под управлением “Яндекса”, и обновленная структура будет работать в соответствии с текущими стандартами управления. Это означает, что компания продолжит разработку своих ключевых направлений, включая поисковые, городские, развлекательные и образовательные услуги, а также облачные технологии, автономные автомобили, искусственный интеллект и другие перспективные области.

реклама

С этой сделкой инвесторы, партнеры, пользователи и сотрудники могут быть уверены в надежности и жизнеспособности бизнеса компании. Она также поддерживает традиционные процессы управления, которые способствовали успеху и популярности Яндекса.

Однако, согласно заявлению, компания Яндекс N.V. прекратит использование брендов Яндекса и примет новое имя до конца июля текущего года. Это может быть связано с стремлением компании обновить свой бренд и подчеркнуть новую фазу развития.

Кроме того, голландская компания не планирует объявлять о переносе своего дата-центра в Финляндию или принимать на себя обязательства по отношению к иностранным стартапам, таким как Небиус, Толока, Аврайд и Триплтэн, которые расположены в Нидерландах.

Тем не менее, Яндекс N.V. сохранит ограниченные права на использование своей технологии до конца 2024 года, с возможностью продления до 2024 года. Это даст компании возможность продолжать инновационное развитие и поддерживать конкурентоспособность на рынке.

Основным моментом этой сделки является предстоящий выход на Московскую биржу Яндекс МКАО, новой материнской компании Яндекса, в этом году. После того как получит одобрение от регулирующих органов Yandex N.V., компания сможет предложить разные варианты акций класса «А» на своих ценных бумагах. Это даст возможность розничным инвесторам стать акционерами Яндекса и внести свой вклад в его развитие.

Стоит отметить, что Артем Савиновский продолжит исполнять обязанности генерального директора «Яндекса», что подтверждает его важную роль в развитии компании.

Таким образом, сделка о покупке бизнеса Яндекса группой инвесторов и менеджеров открывает новые горизонты для компании и подчеркивает ее важность на рынке. Это также дает возможность розничным инвесторам участвовать в успехе Яндекса, что представляет собой привлекательное предложение для тех, кто заинтересован в инвестициях в российские технологические компании.