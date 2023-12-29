И еще парочку в Кировоградской области Украины

С целью ослабить напор вооруженных сил киевской власти русские ВС продолжают наносить ночные удары беспилотниками. Целью налетов становятся инфраструктурные объекты ВСУ на территории, контролируемой украинским правительством. Нынешней ночью также был нанесен целый ряд ударов дронами-камикадзе серии «Герань», которые украинские СМИ упорно продолжают называть «Шахед», намекая на их якобы иранское происхождение.

После заявления Юрия Игната пресс-служба ВСУ не распространяется про цели и последствия русских ударов. Но вот ряд более независимых украинских источников и русские военные корреспонденты не связаны запретами. По их сообщениям выходит, что ударам подвергся военный аэродром в Кировоградской области, на котором базировались боевые самолеты ВС ВСУ, которые используются в качестве стартовых площадок для ракет Storm Shadow и SCALP. Про последствия удара как обычно нет никаких подробностей.

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Также русские дроны сегодня ночью были замечены около Кривого Рога. Удары наносились по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Напомним, что вокруг города и в его черте размещены склады с военными грузами, места стоянки боевой техники и пункты временного размещения живой силы.

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Как сообщает спикер ВС ВСУ Игнат сегодня ночью воздушная тревога была объявлена не только около Кривого Рога и в Кировоградской области. В других областях Украины также звучали сигналы тревоги и поступали сообщения про ракетные удары, нанесенные Вооруженными силами Российской Федерации.