Премьер-министр Великобритании Руши Сунак заявил, что его страна первой поставит Украине оружие дальнего радиуса действия. О своем намерении британский политик рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся несколько дней назад.
реклама
После такого анонса военные эксперты решили порассуждать о том, что это будет за оружие. Многие из них считают, что речь идет о крылатой ракете большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.
В зависимости от модификации Storm Shadow имеет разную дальность полета. И какая именно ("базовая" и "экспортная") версия может быть поставлена на Украину, пока неизвестно. Например, у экспортного варианта Storm Shadow, максимальная дальность полета составляет от 250 до 300 км.
Базовая модификация ракеты для внутреннего использования работает по другому принципу. Она отличается от экспортного варианта конструкцией профиля. Такие ракеты запускаются обычным, штурмовиком с большой высоты. При этом дальность полета ракеты увеличивается почти вдвое, что позволяет экономить топливо. Более высокая дальность позволяет носителю [самолету] избегать "встречи" с системами ПВО противника.
На Западе считают, что если такая поставка состоится, то это скорее всего будет экспортный вариант. Скорость боеприпаса составляет 1 000 км/ч или 0,8 Маха. Однако это зависит от высоты, с которой она была выпущена. То есть, помимо увеличенного радиуса действия, ракета Storm Shadow в базовом исполнении имеет более высокую скорость.
И главный вопрос на самолетах какой страны будут устанавливаться Storm Shadow? На западе многие считают, что это будет Польша. Во-первых, эта страна еще в прошлом году утверждала, что ей удалось интегрировать на свои самолеты американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARМ. А, во-вторых, есть информация, что польские военные успешно интегрировали ракету Storm Shadow в Су-24М украинских ВВС.
Еще один очень важный момент - цена одной ракеты Storm Shadow колеблется в пределах 1,4 миллиона долларов США. То есть затраты также будут играть определяющую роль не только в количестве ракет, которые поставит Англия, но и в количестве самолетов, на которых буду установлены такие боеприпасы. В Польше считают, что Украине, скорее всего, разрешат полет фронтового бомбардировщика Су-24 для выполнения миссий с этой ракетой.
Ракета Storm Shadow обладает рядом интересных характеристик. Например, перед запуском этот боеприпас можно запрограммировать. Производитель утверждает, что это позволяет экономить на бортовом оборудовании самолетов, так как пилот просто запускает запрограммированную ракету и сразу же возвращается на базу.
Storm Shadow способна наводиться на цель в полуавтоматическом режиме. Боеприпас на низкой траектории полета, руководствуясь GPS и картографией местности, следует в район цели. Кроме того, Storm Shadow оснащена инерциальной навигационной системой. Ракета может быть использована для поражения командных пунктов, аэродромов, портов и электростанций противника.
Демонстрация Storm Shadow / SCALP. Ракета Storm Shadow/SCALP компании MBDA может эксплуатироваться в экстремальных условиях и предоставляет операторам очень гибкий потенциал глубокого удара, основанный на сложной системе планирования миссии. Journal Bulgarian Military Magazin
Sources and links: Journal Bulgarian Military Magazin, Group of companies RBC.
1. (https://www.rbc.ru/politics/18/02/2023/63f0e9219a79474f4b9f241e)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/21/ukraine-to-get-300km-range-weapon-to-storm-russian-positions/)