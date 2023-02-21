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Украина получит крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения свыше 300 км - Британия
Премьер-министр Великобритании Сунак пообещал первым поставить на Украину оружие дальнего радиуса действия
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Премьер-министр Великобритании Руши Сунак заявил, что его страна первой поставит Украине оружие дальнего радиуса действия. О своем намерении британский политик рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся несколько дней назад.

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Storm Shadow/SCALP, оснащенная известным проникающим элементом "BROACH" и боеголовкой, с возможностью выбора направления и угла пикирования атаки, способна эффективно поражать различные цели, такие как центры управления, защищенные убежища для самолетов, взлетно-посадочные полосы, здания и мосты, установки ПВО противника и корабли в порту. Journal Bulgarian Military Magazin.

После такого анонса военные эксперты решили порассуждать о том, что это будет за оружие. Многие из них считают, что речь идет о крылатой ракете большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

В зависимости от модификации Storm Shadow имеет разную дальность полета. И какая именно ("базовая" и "экспортная") версия может быть поставлена на Украину, пока неизвестно. Например, у экспортного варианта Storm Shadow, максимальная дальность полета составляет от 250 до 300 км.

Базовая модификация ракеты для внутреннего использования работает по другому принципу. Она отличается от экспортного варианта конструкцией профиля. Такие ракеты запускаются обычным, штурмовиком с большой высоты. При этом дальность полета ракеты увеличивается почти вдвое, что позволяет экономить топливо. Более высокая дальность позволяет носителю [самолету] избегать "встречи" с системами ПВО противника.

На Западе считают, что если такая поставка состоится, то это скорее всего будет экспортный вариант. Скорость боеприпаса составляет 1 000 км/ч или 0,8 Маха. Однако это зависит от высоты, с которой она была выпущена. То есть, помимо увеличенного радиуса действия, ракета Storm Shadow в базовом исполнении имеет более высокую скорость.

И главный вопрос на самолетах какой страны будут устанавливаться Storm Shadow? На западе многие считают, что это будет Польша. Во-первых, эта страна еще в прошлом году утверждала, что ей удалось интегрировать на свои самолеты американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARМ. А, во-вторых, есть информация, что польские военные успешно интегрировали ракету Storm Shadow в Су-24М украинских ВВС.

Первые полностью успешные стрельбы Storm Shadow были проведены во Франции в конце декабря 2000 года. На вооружение боеприпас поступил в 2002 году. Благодаря инерциальной системе наведения, вычисление траектории после пуска производится бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сравнения рельефа местности в районе цели с образцом в памяти ракеты. Journal Bulgarian Military Magazin

Еще один очень важный момент - цена одной ракеты Storm Shadow колеблется в пределах 1,4 миллиона долларов США. То есть затраты также будут играть определяющую роль не только в количестве ракет, которые поставит Англия, но и в количестве самолетов, на которых буду установлены такие боеприпасы. В Польше считают, что Украине, скорее всего, разрешат полет фронтового бомбардировщика Су-24 для выполнения миссий с этой ракетой.

Ракета Storm Shadow обладает рядом интересных характеристик. Например, перед запуском этот боеприпас можно запрограммировать. Производитель утверждает, что это позволяет экономить на бортовом оборудовании самолетов, так как пилот просто запускает запрограммированную ракету и сразу же возвращается на базу.

Storm Shadow способна наводиться на цель в полуавтоматическом режиме. Боеприпас на низкой траектории полета, руководствуясь GPS и картографией местности, следует в район цели. Кроме того, Storm Shadow оснащена инерциальной навигационной системой. Ракета может быть использована для поражения командных пунктов, аэродромов, портов и электростанций противника.

Демонстрация Storm Shadow / SCALP. Ракета Storm Shadow/SCALP компании MBDA может эксплуатироваться в экстремальных условиях и предоставляет операторам очень гибкий потенциал глубокого удара, основанный на сложной системе планирования миссии. Journal Bulgarian Military Magazin

Sources and links: Journal Bulgarian Military Magazin, Group of companies RBC.

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1. (https://www.rbc.ru/politics/18/02/2023/63f0e9219a79474f4b9f241e)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/21/ukraine-to-get-300km-range-weapon-to-storm-russian-positions/)

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