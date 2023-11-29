Израиль теперь более внимательно наблюдает за смекалкой российских военных.

Уже через неделю после дерзкой атаки ХАМАС на израильские военные части, ЦАХАЛ осознал всю необходимость обвешивания бронетехники так презираемыми ими «мангалами». В свое время, когда русская спецоперация только началась, израильские военные смеялись над нашим нововведением, а вот теперь все оказалось на своих местах. Однако некоторые наши военные в попытке максимально защитить технику от вражеских дронов, начали завешивать дополнительные слои защиты. В сети появились кадры с русской БМП-1, на которой установлены не только обычные уже решетки, но и слой «тактических бревен», которые дают дополнительную преграду для кумулятивной струи противотанковых боеприпасов.

Надо понимать, что не смотря на эффективность против дронов обычных решеток, часть боевого заряда все равно доходит до брони. А так как крыша нашей бронетехники, да и западной тоже, очень тонкая, то народные умельцы придумали наращивать расстояние, которое должна преодолеть кумулятивная струя. В этом плане дерево не идеальный материал, но его много, и достать бревна несложно. Зато оно дает лишние сантиметры, которые тушат потенциал кумулятивных боеприпасов и тем самым могут спасти жизни наших бойцов.

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Стоит понимать, что русские военные используют не только бревна. Так, недавно по сети разлетелись кадры с российской БМПТ «Терминатор», которую атаковало сразу несколько дронов сил ВСУ. Однако благодаря смекалке экипаж уцелел, так как прикрыл уязвимые точки боевой машины вытащенными из бронежилетов пластинами. Таким образом, целыми остались не только люди, но и дорогостоящая техника.

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Напомним, что кумулятивные боеприпасы появились во время Второй мировой войны и русские солдаты защищали свои танки с помощью подручных средств. Например, наваривали панцирные кровати или вещали на Т-34-85 экраны. Американцы также не брезговали дополнительной защитой своих «Шерманов» завешивая их мешками с песком. В общем практика использования подручных средств имеет глубокие корни, уходящие в самое начало эксплуатации бронетехники.