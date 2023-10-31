Повторное медийное появление "Терминаторов" в зоне спецоперации привлекло внимание польского эксперта

Фото: mil.ru



Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" официально была принята на вооружение ещё в 2011 году. К сожалению, долгое время эта действительно уникальная боевая машина выпускалась чуть ли не штучно. Ситуацию спас Алжир, традиционно закупающий российское вооружение. Согласно открытым данным, власти Алжира в 2017 году заключили контракт на поставку 120 единиц БМПТ-2 "Терминатор". Поставки были завершены в 2020 году. А широкой публике алжирские "Терминаторы" были представлены на военном параде, прошедшем 5 июля 2022 года и приуроченном к 60-летию независимости страны.

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Что касается "Терминаторов" в российской армии, то их количество по-прежнему невелико. Зато доподлинно известно, что эти редкие боевые машины с самого начала принимали участие в СВО. Об этом свидетельствуют кадры видео. Затем БМПТ "Терминатор" российской армии, занятые в боевых действиях, на время исчезли из поля зрения. И вот они появились снова. Об этом свидетельствуют видеоролики, появившиеся в телеграм-каналах. На кадрах можно увидеть, что "Терминаторы", как и другая техника, получили противодроновые козырьки.

Разумеется, что повторный "выход на сцену" российских БМПТ не остался незамеченным у всяких западных экспертов. Публикация, посвящённая отечественной боевой машине, вышла на страницах польского военно-политического издания Defence 24. Автором материала является Адам Сверковски, журналист, специализирующийся на вооружении сухопутных войск. И этот эксперт из стана заклятых недругов высоко оценил БМПТ "Терминатор".

Для начала польский эксперт объяснил появление антидронового козырька на боевой машине. Он разумно заметил, что наличие такой защиты на БМПТ важнее, чем для танка. Это связано с тем, что "Терминатор" имеет легкобронированный боевой модуль. Соответственно, даже лёгкая миномётная мина или противотанковая граната, сброшенная с коптера, может вывести из строя прицелы. И дорогая специализированная боевая машина станет просто бесполезной в течение длительного времени.

Как отметил специалист, на Донбассе зафиксировано появление как минимум двух "Терминаторов", оборудованных козырьками.

Основная задача БМПТ – огневая поддержка основных боевых танков на поле боя. При действиях на открытой местности одна БМПТ сопровождает два танка. При боевых действиях в городских условиях каждому танку придаётся БМПТ. Благодаря широкому арсеналу "Терминатор" может эффективно бороться с широким спектром целей: от живой силы и легкобронированной, основных боевых танков, до низколетящих боевых вертолётов и самолётов. Также "Терминатор" эффективен против укреплений противника и огневых точек, обустроенных в зданиях.

Бронирование корпуса аналогично бронированию основного боевого танка. Броня обеспечивает комплексную баллистическую и противоминную защиту на уровень выше, чем у классических боевых машин пехоты.

В центре корпуса БМПТ установлен боевой модуль, оснащённый двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42 (боекомплект 850 выстрелов на ствол), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боекомплект 2100 выстрелов) и парой сдвоенных пусковых установок противотанковых управляемых ракет 9М120 "Атака-Т". Кроме того, по обе стороны от механика водителя установлены 30-мм автоматические гранатомёты. Экипаж машины составляет 5 человек.