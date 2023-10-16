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Madarator
Израильские танкисты в спешке перенимают опыт ВС РФ на СВО и приваривают противодронные решетки
Так "самая передовая армия в мире" всё-таки решила взять уроки у второй армии мира

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   В Израиле в результате спонтанно вспыхнувшего острого конфликта с палестинской автономией всё-таки решили отбросить в сторону предрассудки об якобы "отсталой" российской армии при её в сравнении с собственными вооруженными силами, и в спешном порядке перенимают российский опыт по защите верхней полусферы своих "самых лучших в мире" тяжелых танков Merkava теми самыми "мангалами" - защитными решетчатыми конструкциями, призванными по своей первоначальной задумке защищать российские ОБТ от американских противотанковых ракет Javelin, бивших сверху. 

   Но как оказалось, российское изобретение прекрасно справляется и с куда более актуальной угрозой в нынешней ситуации - сбросов боеприпасов с БПЛА. Кстати именно первая уничтоженная Меркава во время субботнего нападения ХАМАС была быстро выведена из строя сбросом с квадрокоптера.

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Источник фото: телеграм


   Имея уже собственный горький опыт, израильские танкисты недолго думая бросились перенимать российскую идею. В сети появились первые кадры такого "сделай сам" переоборудования. И уже спустя 10 дней конфликта появились первые образцы, оснащенные подобной импровизированной защитой.





   

Танкисты ЦАХАЛ массово установили "мангалы". Источник фото: телеграм


Предыстория. Первая документально подтвержденная фотография с защитным "мангалом" появилась ещё до СВО, когда была установлена на Т-72Б3 Южного военного округа. После кадр стал знаменитым на Западе, где поднял волну насмешек и упреков в якобы отсталости ВС РФ.


Та самая фотография из 2021-го года. Источник фото: function.mil.ru


   Но спустя короткий отрезок времени теперь уже точно ясно, что история всё расставила по своим местам и опыт российской стороны копируется и за рубежом: в век распространения FPV-дронов и других дешевых высокоточных средств уничтожения выживаемость техники ставится во главу угла.

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   Скопировали российскую "стилистику" и на Украине, до этого самым постыдным образом критикуя изобретение отечественного ОПК.

#вс рф #цахал #merkava mk4 #меркава #cope cage #cope cage merkava #merkava с противодронным козырьком #мангалы #противодронные решетки
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