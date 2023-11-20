А Hyundai начнет внедрять голосового помощника Alexa от Amazon в свои автомобили.

Сейчас на Amazon можно купить практически всё. Однако при поиске автомобилей в настоящее время в основном предлагаются аксессуары. Единственная машина среди первых результатов — игрушечный Бэтмобиль с дистанционным управлением.В будущем ситуация изменится, по крайней мере, в США. Как заявила компания на автосалоне в Лос-Анджелесе, в будущем на платформе можно будет покупать настоящие автомобили.

Выход на автомобильный рынок начинается с моделей Hyundai. Клиенты смогут выбирать, а затем приобретать автомобили, не выходя из дома. Все это планируется начать во второй половине 2024 года.Когда клиенты покупают один из автомобилей через сайт, транзакция обрабатывается через местного дилера. Amazon также хочет предложить варианты кредитования.В рамках партнерства голосовой помощник Amazon Alexa также появится в автомобилях Hyundai. Это должно произойти с 2025 года.

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Это большой шаг для Amazon. В автоторговле традиционно преобладает стационарный бизнес. В любом случае, вполне вероятно, что вскоре последуют дальнейшие партнерские отношения с другими производителями автомобилей.На данный момент нет информации о том, что Amazon также выйдет на автомобильный бизнес в Европе. Из-за сложного рынка маловероятно, что Amazon предпримет здесь аналогичный шаг в краткосрочной или среднесрочной перспективе.