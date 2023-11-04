Один из них находился на аэродроме.

Пока сухопутные части вооруженных сил России постепенно стягивают удавку вокруг Авдеевского укрепрайона, ВС ВСУ теряют новые самолеты. Так Министерство обороны сообщает о ракетном ударе «Искандером» по аэродрому Миргорода Полтавской области. В результате удара есть сведения об уничтожении истребителя Су-27 «Орел».

Сегодня днем Минобороны России поделилось информацией про ракетный удар ОТРК «Искандер» по городу Миргород в Полтавской области. Результатом удара стало уничтожение аэродромной инфраструктуры и демонтаж истребителя Су-27. Таким образом русские военные продолжают лишать ВСУ боевой авиации. Кроме потерь в Миргороде ВС Украины недосчитались двух Су-27 в небе Донецкой народной республики. Их перехватили и уничтожили наши истребители, которые действовали в связке с силами ПВО.

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Все это стало продолжением истории про сбитие почти 3-х десятков военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины. При этом ВСУ так и не смогли найти адекватный ответ на использование нашими военными тактики применения комплексов С-400 «Триумф» и самолета дальней радиолокационной разведки А-50У.

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Стоит напомнить, что именно с военного аэродрома Миргорода стартовали самолеты, снабженные ракетами воздушного пуска SCALP и Storm Shadow. Поэтому по нему наносят регулярные удары из ОТРК или дронами-камикадзе «Герань».