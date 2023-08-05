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Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности

Российские "Герани" массово используются против объектов ВСУ. Каковы особенности новых средства поражения ВС РФ
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Герань цветёт в любую погоду

Давно замечено, что ВС РФ любят называть свои средства поражения в честь цветов, стало быть их применение можно сравнить с "фитотерапией". С самого начала активного "лечения" успешно применялись цветочные припарки из акаций, пионов и тюльпанов. После серьезного обострения в сентябре 2022 года в протокол лечения включили новый отечественный препарат «Герань», показавший ошеломляющие результаты.

Известно две "лекарственные формы" беспилотников, выпускаемые под названиями «Герань-1» и «Герань-2». Они различаются по количеству действующего вещества и размерам. «Герань-1» несет в себе 15 кг ВВ, а «Герань-2» – целых 50 кг. Это, конечно, почти в десять раз меньше, чем в пилюлях «Искандер», но вполне достаточно для многих целей.Инфографика

Дёшево и сердито

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Главное достоинство новинки, относящейся к классу дронов-камикадзе, – низкая цена и доступность всех «прекурсоров» т.е. компонентов, из которых эти дроны собирают. Оболочка выполнена по схеме «летающее крыло» из композитных материалов, что позволяет обходить ПВО и ПРО, в том числе усиленную даже такими зарубежными средствами, как американский «Patriot», немецкий «Iris-T» и норвежский «NASAMS». Нейтрализовать «Герань-2» с помощью старых советских С-300, говорят, возможно, вот только слишком дорого выходит.Попытки сбить "Герань-2"

Цена одной «Герани-2» всего 20-50 килобаксов, а ракеты С-300 в 35-40 раз дороже. Да и запасы на складах соседа итак уже оскудели, так ещё и подвергаются принудительному освобождению от всех видов опасного содержимого. Поставки из-за рубежа существенно на ситуацию не влияют. Исчерпание запасов ракет ПВО даже самые неисправимые оптимисты относят на год, большинство же экспертов не дают больше 6 месяцев.

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Доставка лечебного средства до цели осуществляется с помощью поршневого двигателя MD-550, выпускаемого в Китае и похожего на немецкий Limbach. Четырёхцилиндровый движок мощностью 50 л.с. и весом всего 16 кг можно свободно купить на рынке, поскольку тот разрабатывался для сельхозтехники. Отсюда и звук «газонокосилки» или «мопеда». Это самая дорогая деталь «Герани-2». При этом слабогреющийся агрегат почти не заметен на экранах тепловизоров и других ИК-приборов.

Рассматривается вариант создания модификации с бесшумным электрическим двигателем, но это отрицательно скажется на дальности полета, являющейся главной изюминкой дрона. По разным источникам она составляет около 2000 км, что примерно равно расстоянию от Белгорода до Рима по прямой. Доставка на такие дальние расстояния займёт 11,5 часов, зато "цветочный букет" из того же Белгорода будет вручен адресату под Одессой меньше чем за 3,5 часа.Расстояние от Белгорода до Рима чуть больше 2000 км

В составе «Герани-2» можно найти топливный насос польского производства. Процессор, радиочастотный модуль и преобразователь напряжения с виду американские, но отсутствие маркировки не позволяет с точностью определить страну-производитель. Все эти комплектующие также широко распространены на мировом рынке и стоят недорого.

Особенности

Дрон-камикадзе

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В комплект также входят простая инерциальная система наведения и недорогой модуль ГЛОНАСС с простейшими, но эффективными средствами противодействия РЭБ.

Размеры (3,5 м в длину и 2,5 м в размахе крыльев) достаточно компактные, чтобы разместить десяток в раскладной пусковой установке, установленной в кузове грузовика. Пуск осуществляется при помощи разгонной ракеты, которая тут же сбрасывается после набора скорости 150-180 км/ч. БПЛА-камикадзе может подниматься на высоту до 4 км, но чаще летает на высоте 50-60 м. Незаметности дрона способствует способность маневрировать, подстраиваясь под рельеф местности.

Среди новшеств, замеченных в последнее время, -- изменение поведение стаи "птичек" вблизи цели. Они некоторое время кружат перед тем, как пикировать. По мнению некоторых экспертов, это может свидетельствовать о зачатках искусственного интеллекта, хорошо знакомому в других российских изделиях, вроде куда меньшего по длине и весу «Ланцета», о боевом применении которого ранее выходила статья.

Младший брат

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«Герань-1» поменьше «Герани-2» в 1,5 раза по взлётному весу (135 кг вместо 200 кг). Двигатель MDR-208 также китайский для сельхозначения. У него самое высокое среди роторных двигателей отношение мощность/вес. Вес всего 10 кг при мощности 38 л.с. Размах крыльев малой разновидности «Герани» (2,2 м) также поменьше, чем у более старшей модели, а дальность всего 900 км, но это практически полностью перекрывает территорию Украины.

SHAHED - не SHAHED 

Иранские SHAHED

Это почти всё, что удалось узнать из открытых источников о новом средстве борьбы. Ну и возвращаясь, к медицинским аналогиям, стоит заметить, что в зарубежной печати муссируется слух, что «Герань» – вовсе не российская, а является дженериком, выпускаемой в одной из восточных стран, известной продукции. Пишут даже, что изменилась только упаковка.

Сегодня можно заявить с уверенностью, что «Герань» успешно освоена отечественной промышленностью в полном цикле и проходит ускоренную модернизацию под отечественную базу. Разрабатываются новые схемы "лечения", когда первый прием заключается в вылете роя «Гераней», нескольких крылатых ракет и «плацебо» -- ракеты-пустышки, на которые тратятся дорогостоящие противоракеты, затем «Герани» в комбинации с другими ракетами наносят удар. Схемы "лечения" меняются постоянно, чтобы противник не успел привыкнуть.

По оценкам западных аналитиков, ежемесячный выпуск "Герани" отмечается на уровне 6 000 в год. Думается, что оценка слишком скромная. Производить то, что стоит дешевле автомобиля и многократно проще него, можно и нужно куда в больших масштабах.

А насчёт «дженерик-не дженерик» не столь уж важно, и на данные вопросы отвлекаться не стоит. Аспирин выпускают разные фирмы во многих странах, потому что он работает. Вот и «Герань» работает, проверено.

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