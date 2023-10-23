Незаметно, аккуратно, подлетели и ударили.

На прошлой неделе Российские вооруженные силы нанесли целый ряд ударов по нескольким направлениям. Использовались как боевые дроны, так и ракеты разных типов. В частности, осуществили комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Николаева и области. Однако уже ночью был нанесен повторный удар по этому краю с использованием дронов-камикадзе «Герань», которые, пользуясь своей незаметностью, поразили несколько военных объектов киевского режима.

Ночные удары дронами «Герань» по Николаеву и области достигли своей цели, и были зафиксированы пораженные объекты ВСУ. По некоторым данным, это были места дислокации живой силы ВСУ. Более подробной информации о том, какие потери понесли украинские военные, не сообщается. Однако последнее время по сети курсирует интересное предположение, что там скапливают силы для нанесения удара по Херсонской области. И это является следствием неудачного украинского контрнаступления летом-осенью нынешнего года.

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Из этой же информации следует, что командование ВСУ планирует быструю операцию с форсированием Днепра и выходом в русскую часть области. Именно для этого и накапливается живая сила, которая и совершит атаку. Что интересно, для форсирования помелевшего Днепра будут использовать не плавсредства, а естественный мост – лед. Операция, вроде как, планируется на зимний период. Возможно, когда Днепр скует лед, появятся кадры местного «ледового побоища».