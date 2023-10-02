Уже закупили систему ПРО Arrow 3.

Западные страны используют ситуацию на Украине для решения собственных вопросов и вовсю прикрываются «страшной Россией», которая может нанести «внезапный» удар по беззащитной Европе. Именно с такими словами скорее всего подписывал германский министр обороны договор о покупке израильских зенитно-ракетных комплексов «Arrow-3», которые обойдутся немцам всего-то в 4 миллиарда евро и будут поставлены в течении ближайших лет. Предки нынешнего Германского правительство перевернулись бы в гробах от таких новостей, что евреи снабжают «фатерлянд» вооружениями. Однако свои комплексы ПВО и ПРО Германия качественно отдала в другие страны за деньги немалые и теперь решила вдруг подумать о своей безопасности.

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Что самое интересное у немцев-то были свои ЗРК, которые довольно эффективные и даже производились самими германцами, но из-за политической обстановки эти комплексы пошли в страну 404 и там благополучно уничтожаются нашими «Ланцетами». Также IRIS-T есть у других стран, и немцы активно с ними договариваются об возвращении их на родину для отправки в Украину. Но вот сама Германия при этом все равно оставалась без прикрытия от возможного ракетного удара со стороны вероятного противника. А противником видят злую России, которая показала, как нужно пускать баллистические ракеты по «беззащитным странам».

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Недолго думая, немцы решили обратиться к своим лучшим «друзьям», а именно евреям, за помощью. И Израиль, почувствовав гешефт, сказал – да! Переговоры о поставке шли с начала лета 2023 года и вот теперь наконец-то завершились. Довольными остались все стороны: и немцы, получившие «зонтик», и евреи, получившие деньги, и американцы, которые участвовали в разработке ЗРК «Arrow-3». Теперь обычный немец может вздохнуть с облегчением. Ведь их прикрывает самая надежная ПРО в мире и ни одна русская ракета больше не пройдет в небе над Берлином.