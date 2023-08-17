Израиль поставит ракеты Arrow-3 в 2025 году для полного оперативного развертывания к 2030 году, сообщили израильские официальные лица.

Соединенные Штаты одобрили продажу израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 Германии на сумму 3,5 миллиарда долларов в четверг, что открывает путь для поставки в 2025 году и полного оперативного развертывания к 2030 году, сообщили израильские официальные лица.

США являются партнером в проекте Arrow, который был разработан совместно Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Сделка с Германией, которая станет крупнейшей в истории оборонной сделки Израиля, последовала за наращиванием вооружений в Европе в ответ на войну России в Украине.

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Израиль и Германия подпишут договор с первоначальным взносом в размере 600 миллионов долларов, чтобы начать работу над проектом, говорится в заявлении Министерства обороны Израиля, добавляющем, что полный контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года.

Эти ракеты предназначены для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы на высоте, позволяющей безопасно рассеивать любые ядерные боеголовки.

Германия заявила, что ожидает, что ее ВВС примут поставку Arrow-3 к четвертому кварталу 2025 года.

Моше Патель, глава израильской организации по противоракетной обороне, заявил журналистам, что это будет первой "вехой", а следующая наступит, когда немецкие Arrow-3 достигнет "полной боеспособности, примерно к 2030 году".

Дополнительные расходы Германии на Arrow-3 могут увеличить стоимость сделки до 4 миллиардов долларов, сказал Патель, добавив, что другие страны которые он отказался назвать, выразили заинтересованность в системе.

На вопрос, предназначена ли закупленная Германией Arrow-3 для защиты восточных границ - Патель сказал: "Они покупают полноценную архитектуру, которая может защитить каждую часть Германии".

Боаз Леви, генеральный директор главного подрядчика Israel Aerospace Industries, добавил: "Система является мобильной, и вы можете переключать ее в зависимости от угроз".

Война на Украине выявила нехватку наземных систем противовоздушной обороны, таких как подразделения Raytheon Patriot или более недавно разработанные IRIS-T во многих западных странах.

Patriot и IRIS-T являются системами противовоздушной обороны средней дальности, а Arrow-3, в производстве которого также участвует Boeing Co, поражает ракеты в стратосфере

Армейское радио Израиля сообщило, что подписание соглашения с Германией о продаже Arrow-3, как ожидается состоится в ноябре.