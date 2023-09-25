Для многих выход ситкома «Теория большого взрыва» стал сенсацией, ведь это новый взгляд на американские комедийные сериалы, с "научным" уклоном. Последнее время новые сезоны его уже не выходят, но и просмотр ранних серий вызывает бурю восторга, причём в самых разных странах. Автор истории Джессика Рэдлофф выпустила книгу «Самая полная история создания культового сериала», где рассказано о множестве деталей при съёмках фильмах - как подбирались актёры, у кого была звёздная болезнь и т.п. Выпущено и русское издание тома, так что все любопытные могут ознакомиться с подробностями.

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Например, роль Пенни (главная героиня сериала) вначале прочили другой артистке, а её саму хотели назвать Кэти. Но в итоге новое имя прижилось, и стало визитной карточкой телешоу. Характер героини также изменили - со взбалмошной истерички на более покладистую милашку. Это и стало причиной замены актрисы - вместо Кэти в исполнении Джоди Лин.

О'Киф избрала известную Аманду Уолш под роль Пенни. И получилось очень органично. Создатель ситкома Чак Лорри остался весьма доволен и считает её участие главным залогом успеха своей картины.

Впоследствии Аманду заменила Кейли Куоко, став обаятельной подружкой для Леонарда и Шелдона на экране. Так появилась эта замечательная веселушка Пенни, настоящая душа сериала. Интересная ситуация возникла также с фамилией героини: первоначально её не планировалось использовать - просто Пенни и Пенни. Но потом её всё же добавили чисто для титров, и фамилию Теллер можно мельком разглядеть в отдельных кадрах, например, на почтовом конверте. Она появляется в серии Пенницветики, специально посвящённой главной героине. Вообще, весь сериал создаёт какую-то особую атмосферу домашнего уюта и полон ярких красок. Из него специально удалили все драматические моменты, бывшие в первоначальном сценарии, создав тем самым сочную картинку, за что он и понравился зрителям.

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Что касается Леонарда Хофстедтера, или главной мужской роли, то его должен был сыграть Кевин Сассмен. Это харизматичный персонаж, и поэтому подбор актёра был очень важен, рассматривался даже знаменитый Маколей Калкин из Один Дома. В итоге главная роль досталась Джонни Галэки, который поначалу категорически не хотел играть круглоголового учёного, ведь ему ближе были романтические роли. Однако настойчивость продюсеров и его личной секретарши сделали своё дело. Сам исполнитель роли талантливого физика-теоретика жил в Нью-Йорке и работал на Бродвее. А поскольку съёмки сериала проходили в Голливуде, то ему постоянно приходилось летать из конца в конец страны, а это весьма немалый путь.

На роль второго героя Говарда Воловица также пробовался Стюарт Кевин Сассмен. Но в итоге и она досталась другому исполнителю (Саймону Хелбергу), также органично вписавшемуся в образ учёного-физика. В итоге Сассмен остался не у дел. Дело в том, что у него уже был контракт с другим кабельным каналом, и это помешало участию в ситкоме. Для команды актёров это было большое разочарование. Но сейчас с Воловицем все ассоциируют исключительно Хелберга, и никак иначе. Частые смены актёров в новых сезонах Большого Взрыва стали своеобразной визитной карточкой сериала.

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Интересно, что сам Саймон узнал об этом лишь спустя пятнадцать лет (!) из книги Рэдлофф. От него попросту скрывали наличие других кандидатов на роль учёного, видимо чтобы не вызвать конфликт интересов. Сам он несколько шокирован этим фактом, сравнивая свою роль с верной женой и переживая от ревности. Так или иначе, все актёры ситкома заняли свои места, а длительный кастинг не прошёл даром. Также у Говарда Воловица был реальный прототип – один из друзей Билла Прэйди (создателя сериала). При съёмках получилось достаточно много таких забавных состыковок и пересечений, а общая позитивная атмосфера способствовала тому, что люди не отказывались засветиться на экране в комическом амплуа.

Ещё один актёр - Раджа Кунал Нэйер, по-настоящему звездился в сериале. Ошеломляющий успех уже первых серий вскружил ему голову и заставил поверить в себя. Образ индийца-учёного неожиданно так понравился публике, что Кунал буквально вжился в роль и стал себя ассоциировать с нею. Популярность ранее никому не известного актёра была столь высока, что в Индии он моментально стал звездой, и даже хотел поехать на родину, чтобы разбогатеть там на съёмках в дорогих проектах. Впоследствии он сильно остепенился, даже рискуя выйти из проекта. Ситком стал настоящим испытанием для многих участников и их чувств.

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Про ещё одного героя - Шелдона, пошли слухи, что у него редкий синдром Аспергера (аутизм). Об этом догадались любопытные телезрители на очередном «Комик-Коне», где был представлен сериал. Исполнитель его роли Джим Парсонс заявил, что сам не знает об этом, ну а Чак Лорри пояснил, что да это так, но из соображений тактичности нигде в открытую об этом не говорится. К тому же сыграть убедительно все особенности данного заболевания было непросто. Таким образом, роль Шелдона вышла скорее оригинальной, и не привязанной к каким-то стереотипам. Актёру дали возможность самостоятельно раскрыться на экране. Ну и к тому же его герой получился асексуальным, то есть сторонящимся девушек, и сосредоточенным только на науке. Что вполне вписывалось в его образ, чтобы не перегружать любовную линию сериала.