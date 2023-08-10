Совсем скоро зрители канала ТВ-3 смогут увидеть новую семейную комедию в мистическом жанре. Телеканал представил тизер ситкома «СуперИвановы». Главные роли в этом фееричном шоу достались Михаилу Полицеймако и Екатерине Волковой.

Сюжет небанален: в семье Ивановых все женщины наделены суперсилой и у каждой она своя. Так, главная героиня Дарина, которую сыграла Екатерина Волкова, может видеть человека насквозь. Ее дочь Екатерина (актриса Мария Абрамова) еще не смогла понять, в чем суть ее способностей, а мама Дарины Тамара Петровна, в роли которой снялась Ольга Науменко, готовит волшебные снадобья, помогающие людям в решении их проблем.

Противостоит женской части семейства муж Тамары Петровны Валерий в лице Михаила Полицеймако. Он твердо уверен в научном обосновании происходящих чудес, которые творятся в его доме.

Очень быстро информация о суперспособностях Ивановых становится общедоступной. Сначала о магии узнают родственники, а потом друзья и соседи. Люди начинают обращаться к семейному клану за помощью. Кто-то просит помочь в личной жизни, другому срочно нужны деньги. Ивановы просто не в состоянии отказать им и начинают активно помогать. При этом они не учли, что даже самая мощная суперсила не способна помочь в решении проблем, как снежный ком растущих внутри семьи.





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Режиссер шоу Юрий Осипов уже известен широкой публике благодаря популярным мелодрамам «Алмазная корона» и «Побег в неизвестность». Сценарий для ситкома был написан Евгением Штылевым («Катя на автомате»), Иваном Ястребовым («Зёма») и Екатериной Бандуриной («Пожар»).

Увидеть 1 серию «СуперИвановых» можно будет на канале ТВ-3 14 августа 2023 года.