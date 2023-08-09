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Рейтинг Diablo 4 упал почти на 90% в первом сезоне
Пользователи активно теряют интерес.

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За короткий период существования Diablo 4, игра переживает сначала резкий взлет, а теперь падение. Общая ситуация для игры выглядит неожиданно печально. Сообщество игры потеряло интерес к Diablo 4 и на это есть несколько причин. Blizzard не смогла удовлетворить множественные пожелания игроков, а первый сезон выглядел достаточно неудачным. Потеряв практически 90% интереса среди игроков, падение процента продолжается безостановочно.

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После релиза на прямых трансляциях Diablo 4 присутствовала миллионная аудитория зрителей. В настоящее время число зрителей составляет не более 15 тысяч. Такие цифры являются катастрофическими для онлайн-игры, разработка которого стоила компании Blizzard баснословных вложений.

Не только онлайн-трансляции потеряли интерес у игроков. Статистика крупнейших поисковых систем показывает крайне низкий процент запросов, относящихся к Diablo 4. Комментарии игроков не показывают интереса сообщества по поводу будущего игры.

Многие игроки ждут следующего сезона, надеясь, что он сможет удержать их внимание. Самые активные геймеры, критиковавшие разработчиков за некоторые неудобства в геймплее, попросту покинули сообщество и перестали давать комментарии. Многие игроки показывают прямолинейность в комментариях, сообщая, что Diablo 4 им попросту наскучила.

Невозможно подсчитать точное количество игроков, находящихся в процессе игры. Однако негативная статистика, которая постоянно стремится к упадку говорит о том, что первый сезон Diablo 4 стал одним из провальных проектов Blizzard.

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