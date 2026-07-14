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kosmos_news
Западные автогиганты снова начинают производить свои электромобили в Европе
Согласно исследованию, доля электромобилей, производимых в Китае западными брендами и продаваемых в Европе, заметно снижается.
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По результатам исследования, после введения тарифов ЕС на электромобили из Китая западные производители все чаще снова начинают производить свои электромобили в Европе. Доля автомобилей из КНР с аккумуляторным питанием от западных автопроизводителей, продаваемых в Европе, упала с 38% до 23% от общего объема продаж электромобилей в период с 2024 года по первый квартал текущего года.
Изображение: нейросеть qwen

Таковы выводы исследования Европейской транспортной ассоциации T&E. Данные основаны на информации о производстве и продажах от поставщика GlobalData. В исследовании рассматривались западные бренды: BMW, Dacia, Volvo, Smart и Tesla. Например, доля автомобилей Tesla, произведенных в Китае, на общем рынке электромобилей в Европе за тот же период упала с 23% до 19%.

Согласно отчету, пошлины оказали незначительное влияние на импорт электромобилей от китайских производителей. В частности, автопроизводители BYD и Geely смогли значительно увеличить свой импорт в Европу, несмотря на введение пошлин с 2024 года. Это в первую очередь связано с высоким уровнем перепроизводства этих компаний в Китае, согласно исследованию ассоциации.

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Исключением является компания SAIC, чьи показатели продаж в Европе резко снизились с 2024 года. T&E сообщает, что это связано с тем, что на электромобили SAIC распространяются пошлины почти вдвое выше, чем на электромобили BYD или Geely. Это связано с расследованием ЕС, которое пришло к выводу, что SAIC получает больше выгоды от государственных субсидий в своей цепочке создания стоимости, чем ее конкуренты.

Тем не менее ассоциация отмечает, что китайские производители также переносят значительную часть своего производства электромобилей в Европу. С момента расследования ЕС по поводу субсидий в 2023 году стало известно о 10 запланированных производственных мощностях на континенте, сообщает T&E. Кроме того, китайские производители все больше сосредотачиваются на гибридных электромобилях с возможностью подзарядки от сети (PHEV) для экспорта из Китая.

«Китайские бренды сейчас занимают 13 процентов рынка PHEV в ЕС по сравнению с 3 процентами в 2024 году», — говорится в отчете.

#китай #автомобили #электромобили #tesla #европа #bmw #volvo #smart #dacia
Источник: finance.yahoo.com
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