Айфон случайно упал в море и продолжал снимать видео, пока его не вытащил дайвер.

По данным Apple, сертифицированный по стандарту IP68 iPhone 16 Pro может выдерживать погружение в воду на глубину до шести метров в течение 30 минут. Однако эта защита фактически распространяется только на пресную воду. Соленая вода может повредить уплотнения, предназначенные для защиты внутренних компонентов смартфона от жидкостей.

Изображение: нейросеть qwen

42-летняя израильтянка Лиэль Фархат проверила это во время отпуска в Греции. Ее видео, опубликованное в одной из соцсетей, демонстрирующее подводный мир и спасение смартфона, упавшего в море во время съемки, быстро стало вирусным. Например, ролик на платформе X набрал почти 5,5 млн просмотров за несколько дней:

x.com/mellromao

Как рассказала Фархат новостному порталу Mako, она отправилась в морскую прогулку у берегов Греции с друзьями. Во время остановки для купания она достала свой iPhone 16 Pro и положила его на перила, чтобы записать видео. Но айфон упал в море.

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По словам Фархат, глубина в этом месте составляла около четырех метров. Как сообщается, капитан яхты отказался искать смартфон. Но муж её подруги, имеющий 20-летний опыт дайвинга, отправился на поиски устройства. Благодаря тому, что устройство продолжало записывать и ярко светилось, он в конце концов его нашел. Спасение в итоге заняло одиннадцать минут, согласно данным Petapixel.



Получив свой смартфон, Фархат просто вытерла его полотенцем. iPhone продолжал нормально работать. Затем она смогла просмотреть записанное видео и отредактировать его для публикации в соцсетях.

Видео, на котором показано падение в воду, затем растения и рыбы, и, наконец, спасение дайвером, стало вирусным. На всех платформах его посмотрели 15,5 миллионов человек, оно собрало более 4,3 миллионов лайков и более 20 000 комментариев.

Пока неизвестно, действительно ли смартфон пережил нахождение в водах Средиземного моря без повреждений. Возможно, водостойкость была нарушена из-за соленой воды.