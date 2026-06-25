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kosmos_news
В России запущено серийное производство двигателей ПД-8 для новых региональных самолётов Суперджет
Российским конструкторам удалось создать всего за шесть лет новый отечественный авиационный двигатель для импортозамещенного самолета.
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Российская авиационная промышленность уверенно восстанавливает свой потенциал, реализуя национальную программу импортозамещения. Накануне стало известно о планах сертификации самолета МС-21 уже в конце 2027 года, а другой отечественный лайнер — обновленный «Суперджет» или SJ-100 — предположительно начнут передавать авиакомпаниям до конца нынешнего года. А 25 июня стало известно, что предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в структуру госкорпорации Ростеха) начало сборку первых серийных двигателей ПД-8. Эти силовые установки предназначены как раз для импортозамещенного «Суперджета» в версии Superjet 100, так и для самолета-амфибии Бе-200 (выпуск ожидается к 2028 году). На них раньше устанавливались Д-436ТП, разработанные на Украине.
Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что уже в ближайшие месяцы сборщики самолетов получат двигатели. Для этого на предприятии уже подготовлены все производственные линии — около 100 единиц передового оборудования. Глава «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов отметил высокий уровень подготовки завода с учетом потребностей заказчика. Предприятие планирует постоянно улучшать агрегаты и оптимизировать процесс изготовления изделий.

Ростех высоко оценил темп работ, благодаря которому конструкторам удалось «сделать то, что еще недавно казалось невозможным». Понадобилось всего шесть лет, чтобы практически с нуля создать полностью импортозамещенную и работоспособную платформу, ничем не уступающую западным аналогам. Более того, в процессе создания двигателя инженеры разработали и внедрили 17 новых технологических решений. Дальнейшая задача — в таком же режиме осуществлять серийное производство силовых установок для отечественных самолетов.

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ПД-8 призван окончательно разорвать зависимость от французского SaM146 и украинского Д-436ТП в «Суперджетах» и Бе-200. Двигатель получил сертификат типа в начале июня, что стало еще одним шагом в процессе восстановления отечественной цепочки поставок для гражданской авиации. «ОДК-Сатурн» ранее выразила благодарность Воронежскому авиационному заводу за работу над компонентами ПД-8, включая обтекатели и закрылки капота (устройства, регулирующие поток воздуха вокруг мотора).

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #двигатель #пд-8 #суперджет
Источник: rostec.ru
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