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kosmos_news
На Чемпионате мира по футболу замечены фишинговые ресурсы по продаже билетов и дипфейки
Киберпреступники все чаще также используют турнир в своих целях.
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Чемпионат мира по футболу считается технологически продвинутым турниром. Официальный мяч ЧМ-2026 содержит столько датчиков, что способен анализировать 500 сигналов в секунду. Но современные технологии используются и за пределами самого турнира – хотя и не совсем на благо футбольных болельщиков.
Изображение: нейросеть qwen

ФБР предупреждало о фейковых магазинах, якобы продающих билеты на чемпионат мира 2026 года, еще с конца мая 2025 года. Даже после начала турнира киберпреступники, вероятно, всё ещё пытаются обмануть болельщиков, желающих посмотреть матч вживую после группового этапа. Киберпреступники всегда используют один подход.

Они создают клон настоящего сайта ФИФА. Сайт часто создан по образцу настоящего ресурса и поэтому на первый взгляд выглядит аутентичным. Единственное заметное отличие заключается в том, что билеты часто значительно дешевле, чем на официальном сайте. Это делается для привлечения болельщиков. Как только пользователи вводят данные своей учетной записи для завершения покупки билета, эта информация попадает в руки преступников.

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Официальный сайт ФИФА — fifa.com. Киберпреступники часто подделывают URL-адрес, используя домены типа «fifa.bio», «fifa.org» или «fifa-com.com». ФБР также обнаружило такие сайты, как "fifaworldcuptickets.com" и "fifaworldcup26.sale".

Но даже в социальных сетях футбольным болельщикам не стоит верить всему, что они видят во время Чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Tagesschau, в сети циркулирует несколько дипфейков и изображений, созданных с помощью ИИ. На одной из фотографий запечатлены немецкие болельщики на трибунах во время матча против Кюрасао. В центре ликующих фанатов стоит человек, внешне похожий на Адольфа Гитлера. Это дипфейк. На оригинальном видео там стоит седовласый мужчина и болеет за немецкую команду.

#технологии #искусственный интеллект #ии #кибербезопасность #спорт #футбол #фишинг #дипфейки #чм #чемпионат мира по футболу 2026
Источник: tagesschau.de
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