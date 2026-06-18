Начиная с 2027 года, пассажиры смогут летать напрямую из Лондона в Сидней, благодаря новому дальнемагистральному самолету Airbus A350.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways объявила, что ее самолет Airbus A350-1000ULR скоро будет готов к сверхдальним перелетам. Регулярные рейсы между Сиднеем и Лондоном начнутся в октябре 2027 года. Самолет уже окрашен в фирменную ливрею авиакомпании. Qantas A350-1000ULR. Фото: Qantas Airlines

Во время первого полета, несколько недель назад, самолет был в воздухе 3 часа 43 минуты. Расстояние от Сиднея до Лондона составляет приблизительно 18 520 км, а время полета — 22 часа. 700 самолетов Airbus A350 уже находятся в эксплуатации по всему миру. A350-1000ULR — четвертый пассажирский вариант семейства A350. Он дополняет модели A350-900, A350-900ULR и стандартный A350-1000.

Самолет оснащен дополнительным задним центральным баком (RCT) объемом 20 000 литров, для перевозки большего количества топлива. Авиакомпания Qantas заказала в общей сложности 12 самолетов A350-1000ULR. С начала июня первый самолет проходит процесс сертификации, в ходе которого тестируются технические системы, такие как новая система кондиционирования воздуха на кухне, а также общие системы вентиляции и контроля температуры в салоне.

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После этого A350-1000ULR будет подготовлен к коммерческой эксплуатации. Среди особенностей 238-местного самолета — роскошные салоны-люкс в первом классе, а также специальные «зоны отдыха», где пассажиры могут расслабиться и отдохнуть.

Изюминкой нового Airbus компании Qantas является роскошная обстановка шести люксов первого класса. Пассажиры могут пользоваться не только регулируемым креслом, но и дополнительной спальной зоной длиной 2 метра с матрасом из пенополиуретана с эффектом памяти.

Первый класс на A350-1000ULR. Фото: Qantas

Люксы также включают рабочий и обеденный стол на двоих, а также шкаф и дополнительное место для хранения вещей. Внешний дисплей оповещает бортпроводников о запросах на обслуживание от пассажиров. Помимо шести роскошных салонов, есть 52 бизнес-люкса с раздвижными дверями, сиденья которых трансформируются в двухметровую кровать.

Пилоты авиакомпании уже проходят обучение работе на новых самолетах. Самый длинный в мире маршрут в настоящее время, это сообщение между Сингапуром и Нью-Йорком, протяженностью 15 349 км. Его обслуживает Singapore Airlines на самолетах Airbus A350-900ULR.