Таким образом Intel отреагировала на огромный успех бюджетного MacBook Neo.

Несмотря на продолжающийся кризис на рынке памяти, Apple недавно выпустила дешевый и качественный ноутбук без существенного снижения затрат на производство. Производители компьютеров на Windows хотят на равных конкурировать с Apple, предложив совершенно новые модели.

Фото: Intel

Intel в первую очередь известна разработкой и производством процессоров и графических чипов. Компания не производит собственные ноутбуки, оставляя это другим производителям, использующим чипы Intel Core. Однако у гиганта есть и собственные сертификаты, которые могут получить только устройства, отвечающие определенным требованиям — например, Intel Evo.

Intel Evo в первую очередь ориентирован на устройства высокого класса. Однако большинство потребителей ожидают бюджетного компьютера. Поэтому гигант разработал новую платформенную программу — проект Firefly. Эта инициатива направлена на использование процессоров для смартфонов для разработки ПК.

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Проект Firefly призван создать доступные ноутбуки на базе процессоров Intel Core Wildcat Lake. Однако одного процессора недостаточно для создания хорошего и доступного компьютера. Необходимо также поддерживать высокое качество других компонентов, таких как экран, корпус, клавиатура и батарея. Сегодня производители часто используют более старые, менее мощные процессоры, заключают их в пластиковые корпуса и устанавливают низкокачественные экраны для снижения затрат.

Ноутбуки проекта Firefly будут бюджетными, но ожидается, что их возможности станут действительно впечатляющими. Представленный производителем дизайн ноутбука, получивший название Intel Color, отличается тонким металлическим корпусом (12,9 мм), полным набором портов и улучшенной системой охлаждения.

Для снижения затрат Intel сотрудничает с заводами в Китае для разработки ноутбуков. Производители смогут продавать их под собственными брендами, поскольку развитая цепочка поставок смартфонов позволит поставлять устройства по конкурентоспособным ценам.

Проект Intel Firefly направлен на решение фундаментальной проблемы, с которой сталкиваются ноутбуки на Windows. На рынке представлено огромное количество низкокачественных компьютеров, которые не стоят своих денег.