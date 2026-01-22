Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки кредита, поэтому соглашение было принято в рамках процедуры расширенного сотрудничества

В среду, 21 января, Европейский парламент проголосовал за одобрение кредита Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов евро. Процедура была одобрена 499 голосами; против проголосовали 135 человек, 24 воздержались.

Кредит был согласован в конце прошлого года. Чехия, Венгрия и Словакия отозвали свою поддержку этой инициативе, поэтому соглашение было заключено в рамках процедуры, позволяющей определенным членам ЕС сотрудничать в конкретных областях.

20 января члены Европарламента приняли решение в срочном порядке приступить к рассмотрению вопроса о займе и сопутствующих предложений. Они должны быть согласованы Парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula Gertrud von der Leyen) отметила, что предложение Комиссии об использовании активов Центрального банка России, замороженных в ЕС, остается в силе. Кредит будет привлечен на рынках капитала Европейской комиссией и обеспечен бюджетом ЕС.

На вопрос о том, удастся ли ЕС получить кредит до апреля, когда Украина останется без средств, комиссар ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis) ответил, что ожидает завершения законодательной работы к началу марта.