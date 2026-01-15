Сайт Конференция
kosmos_news
Несколько европейских стран объявили о размещении солдат в Гренландии
Германия отправит в Гренландию 13 солдат в рамках совместных учений с другими европейскими странами, пишет Reuters. Власти Швеции сообщили, что направят «несколько офицеров», власти Норвегии пошлют двух военных.

На фоне заявлений США о присоединении Гренландии Дания запрашивает поддержку у европейских стран-партнеров по НАТО.

Несколько офицеров шведской армии должны были прибыть в Гренландию вечером 14 января. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Солдаты направляются по просьбе Дании – первоначально для учений, а точнее в рамках разведывательной миссии, которая продлится с 15 по 17 января.

Норвегия также направляет в Гренландию двух представителей министерства обороны. Ранее министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил Reuters, что официальные лица будут «работать над дальнейшим сотрудничеством между союзниками по НАТО». Германия также отправит свои войска в Гренландию в четверг утром, 15 января. Первоначально будет развернута передовая группа — по словам представителя правительства, 13 солдат.

Ранее члены парламентов Дании и Гренландии встретились в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Трампа Марко Рубио, чтобы обсудить будущее обширного ледяного острова. По данным Копенгагена, встреча прошла «хорошо».

Однако министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил на пресс-конференции, что «фундаментальные разногласия» не удалось разрешить. Каналы связи останутся «открытыми», чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Гренландии «в рамках существующих правил». По словам журналистов, встреча длилась всего полтора часа.

#сша #нато #германия #европа #дания #гренландия
Источник: reuters.com
