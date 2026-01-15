Искусственный интеллект Google наконец-то сделает Siri умной и полезной

Apple и Google углубляют сотрудничество в области искусственного интеллекта для расширения функциональности Siri. Об этом было объявлено в понедельник, 12 января. Согласно последним данным, новая Siri получит в общей сложности 7 существенных улучшений или, точнее, новых функций. Уже этой весной, благодаря Gemini, ожидается, что Siri будет выполнять следующие задачи:

отвечать на «фактические» вопросы (world knowledge) в непринужденном разговорном стиле;

рассказывать больше историй, например, чтобы скоротать время в длительной поездке;

оказывать эмоциональную поддержку;

помогать в выполнении задач, таких как бронирование поездок;

создавать документы в приложении «Заметки» по запросу.

Еще больше функций, как ожидается, будет представлено на конференции разработчиков Apple WWDC в июне. В частности, это следующие функции:

напоминания о ранее совершенных диалогах;

проактивные предложения на основе информации из приложений, таких как календари.

Эти функции соответствуют типичным функциям чат-бота, такого как Gemini или ChatGPT. Обычный пользователь не заметит, что за новой Siri стоит Google. Новая Siri не будет содержать никакого брендинга Google.

Обновлённый помощник, как ожидается, будет представлен в марте или апреле вместе с iOS 26.4. Однако, по сообщениям, некоторые функции будут доступны только с iOS 27. Эта информация относится к запуску в США. Будет ли новая Siri доступна одновременно и в ЕС, пока неясно. Возможно, Apple отложит запуск в Европе, как и в случае с общедоступной версией Apple Intelligence, из-за проблем с конфиденциальностью и нормативных требований.