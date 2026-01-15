Apple и Google углубляют сотрудничество в области искусственного интеллекта для расширения функциональности Siri. Об этом было объявлено в понедельник, 12 января. Согласно последним данным, новая Siri получит в общей сложности 7 существенных улучшений или, точнее, новых функций.Уже этой весной, благодаря Gemini, ожидается, что Siri будет выполнять следующие задачи:
- отвечать на «фактические» вопросы (world knowledge) в непринужденном разговорном стиле;
- рассказывать больше историй, например, чтобы скоротать время в длительной поездке;
- оказывать эмоциональную поддержку;
- помогать в выполнении задач, таких как бронирование поездок;
- создавать документы в приложении «Заметки» по запросу.
Еще больше функций, как ожидается, будет представлено на конференции разработчиков Apple WWDC в июне. В частности, это следующие функции:
- напоминания о ранее совершенных диалогах;
- проактивные предложения на основе информации из приложений, таких как календари.
Эти функции соответствуют типичным функциям чат-бота, такого как Gemini или ChatGPT. Обычный пользователь не заметит, что за новой Siri стоит Google. Новая Siri не будет содержать никакого брендинга Google.
Обновлённый помощник, как ожидается, будет представлен в марте или апреле вместе с iOS 26.4. Однако, по сообщениям, некоторые функции будут доступны только с iOS 27. Эта информация относится к запуску в США. Будет ли новая Siri доступна одновременно и в ЕС, пока неясно. Возможно, Apple отложит запуск в Европе, как и в случае с общедоступной версией Apple Intelligence, из-за проблем с конфиденциальностью и нормативных требований.