Проект реализует компания Hylic. Новые батареи превосходят традиционные аккумуляторы по плотности энергии.

Твердотельные батареи достигают более высокой плотности энергии, безопасны и могут заряжаться быстрее. Однако реализация этой технологии включает несколько промежуточных этапов. Соответственно, на рынок первоначально будут выпущены различные химические варианты, а также так называемые полутвердотельные батареи. Для создания «настоящих» твердотельных батарей необходимо усовершенствовать используемые материалы и, прежде всего, наладить серийное производство.



По сообщениям СМИ, компания Hylic (Heyuan Lithium Innovation в Китае) стала первой компанией, запустившей с нуля производственную линию для этих типов батарей.

Компания Hylic, обычно называемая Heyuan, использует электролит на основе твердого оксидного слоя в своей батарее «Liuhe». Компания утверждает, что это позволяет ей достичь плотности энергии до 600 Вт·ч/кг. Для сравнения, обычные литий-ионные батареи с жидким электролитом для электромобилей имеют элементы с плотностью энергии около 250 Вт·ч/кг.

Первые батареи, которые поставит Heyuan, будут иметь пониженную плотность энергии и предназначены для различных областей применения. Ожидается, что батарея Liuhe для автомобильного сектора достигнет плотности энергии до 360 Вт·ч/кг, в то время как батареи для электросамокатов и велосипедов будут иметь плотность энергии от 250 до 300 Вт·ч/кг. Батареи для роботов и других устройств, как ожидается, достигнут плотности энергии от 280 до 360 Вт·ч/кг.

Примечательно, что китайские власти приняли любопытное решение. В Китае такие полутвердотельные батареи, отныне должны называться «жидко-твердотельными» батареями. В некоторых сообщениях СМИ и пресс-релизах о серийном производстве батарей «Liuhe» упоминаются «твердотельные» батареи, а иногда их также называют «жидко-твердотельными» батареями.