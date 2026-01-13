Президент США Дональд Трамп предпочитает использовать пошлины как средство давления. Теперь он надеется использовать их для давления на иранское правительство. На фоне подавления массовых протестов иранскими силами безопасности в стране глава Белого дома объявил о введении пошлин против всех торговых партнеров Ирана.
«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет облагаться 25-процентной пошлиной на все операции с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп на своем онлайн-сервисе TruthSocial.
Согласно базе данных Trading Economics, наиболее важными торговыми партнерами Ирана являются Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак. Это не первый случай, когда президент США прибегает к таким «косвенным» тарифам. Ранее Трамп ввел пошлины до 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками Дели российской нефти. Между тем, дополнительные пошлины против Китая могут вновь разжечь торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном после периода относительного затишья.
Трамп публично поддержал протестующих в Иране и предупредил правительство об ответных мерах со стороны Вашингтона. В выходные он заявил журналистам, что правительство в Тегеране хочет вести переговоры. Пресс-секретарь Белого дома США Ливитт заявил, что Трамп не исключает военного вмешательства в Иран.