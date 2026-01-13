Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана.

Президент США Дональд Трамп предпочитает использовать пошлины как средство давления. Теперь он надеется использовать их для давления на иранское правительство. На фоне подавления массовых протестов иранскими силами безопасности в стране глава Белого дома объявил о введении пошлин против всех торговых партнеров Ирана.







«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет облагаться 25-процентной пошлиной на все операции с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп на своем онлайн-сервисе TruthSocial.

Согласно базе данных Trading Economics, наиболее важными торговыми партнерами Ирана являются Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак. Это не первый случай, когда президент США прибегает к таким «косвенным» тарифам. Ранее Трамп ввел пошлины до 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками Дели российской нефти. Между тем, дополнительные пошлины против Китая могут вновь разжечь торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном после периода относительного затишья.

Трамп публично поддержал протестующих в Иране и предупредил правительство об ответных мерах со стороны Вашингтона. В выходные он заявил журналистам, что правительство в Тегеране хочет вести переговоры. Пресс-секретарь Белого дома США Ливитт заявил, что Трамп не исключает военного вмешательства в Иран.